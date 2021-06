Maledivischer Außenminister neuer Präsident der UN-Vollversammlung

Wang Ying / XinHua / dpa Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York

New York. Der Außenminister der Malediven, Abdulla Schahid, ist zum neuen Präsidenten der UN-Vollversammlung in New York gewählt worden. Schahid bekam am Montag bei einer Sitzung des Gremiums die Stimmen von 143 Ländern. 48 Stimmen entfielen auf den Afghanen Zalmai Rassoul. Schahid startet sein neues Amt im September und wird es ein Jahr ausführen. Er folgt auf Volkan Bozkir aus der Türkei. Als Vorsitzender der Vollversammlung wird Schahid auch für die Generaldebatte Ende September verantwortlich sein, bei der wegen der grassierenden Coronapandemie in weiten Teilen der Welt noch nicht klar ist, in welchem Rahmen sie stattfinden wird. (dpa/jW)