Türkei: Wieder HDP-Verbotsklage eingereicht

Miriam Schmitt / dpa Nächster Anlauf: Die türkische Generalstaatsanwaltschaft will die HDP erneut verbieten

Istanbul. Die Generalstaatsanwaltschaft in der Türkei hat erneut eine Verbotsklage gegen die linke Demokratischen Partei der Völker, HDP, beim Verfassungsgericht eingereicht. In der rund 850 Seiten langen Anklageschrift werde unter anderem Politikverbote für rund 500 Parteimitglieder gefordert, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montag.

Die Staatsanwaltschaft des Obersten Gerichtshofs hatte bereits Mitte März eine erste Verbotsklage eingereicht. Sie war aber wegen formaler Mängel zurückgegeben worden. Der zweitgrößten Oppositionspartei wird auch in dem überarbeiteten Antrag unter anderem Separatismus vorgeworfen. Das Gericht muss die Anklage noch annehmen. Die HDP hatte bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen vor drei Jahren 11,7 Prozent der Stimmen erhalten. Präsident Recep Tayyip Erdogan wirft der HDP vor, der verlängerte Arm der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) zu sein. Die weist das zurück. (dpa/jW)