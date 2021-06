Berlin. Der Sprecher der Spitzenverbände im Deutschen Olympischen Sportbund erwartet nach der außerordentlichen Mitgliederversammlung eine Neuordnung an der Verbandsspitze. Man müsse auf der Tagung, die kurz nach Ende der Paralympics im Spätsommer stattfinden soll, »aus der Klärung dann personelle Konsequenzen ziehen und dann den DOSB und sein Präsidium für den Dezember 2021 in Ruhe neu aufstellen«, sagte Basketballverbandschef Ingo Weiss am Sonntag der dpa. Die Organisationen hatten sich am Samstag beraten. (dpa/jW)