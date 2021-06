Durch nichts aufzuhalten

Als Teenager in Syrien träumte Ibrahim Al-Hussein davon, als Schwimmer an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Dann verlor er sein Bein im Krieg. Als Geflüchteter lebt er nun in Griechenland und trainiert für einen Platz bei den Paralympics in Tokio in diesem Jahr.

Als Sohn eines Schwimmlehrers begann Hussein als Fünfjähriger mit dem Schwimmen im Euphrat. 2012 rannte der heute 33jährige aus dem Haus, um einem Freund zu helfen, der durch einen Bombeneinschlag verletzt worden war – und kam dabei selbst zu Schaden. Sein rechtes Bein musste von der Wade abwärts amputiert werden.

Später machte er sich im Rollstuhl auf die gefährliche Flucht nach Griechenland. 2014 überquerte er das Mittelmeer in einem Gummiboot mit 80 weiteren Geflüchteten. Im Gegensatz zu Tausenden anderer Flüchtlinge, die in andere Länder Europas weiterziehen mussten, erhielt Hussein Asyl und konnte in Griechenland bleiben. Ein Arzt besorgte ihm kostenlos eine Beinprothese.

Mit dem Wettkampfschwimmen begann er wieder 2015. Mit Hilfe seines Trainers und des Griechischen Paralympischen Komitees nahm Hussein in Rio de Janeiro an Freistilrennen über 50 und 100 Meter teil.

»Ich schwimme nicht für mich selbst«, sagt er. »Es gibt 80 Millionen Geflüchtete auf der Welt. Ich schwimme für sie.«