Es bildet den Auftakt zu einer Woche voller Gipfeltreffen, von denen wichtige Weichenstellungen erwartet werden: das heute in Cornwall beginnende Treffen der Staats- und Regierungschefs der G7, der einst bedeutendsten Industriestaaten der Welt. Inhaltlich sollen, so wird es seit Tagen verbreitet, der globale Kampf gegen die Pandemie, das Anschieben der Weltwirtschaft nach der Pandemie und das Vorgehen gegen den Klimawandel im Mittelpunkt stehen. Dabei haben alle Vorhaben einen gemeinsamen Nenner: den Machtkampf des absteigenden Westens gegen das aufsteigende China. Geschlossenheit demonstrieren, so lautet deshalb das Gebot der Stunde. »An jedem Punkt des Weges werden wir deutlich machen«, erklärte US-Präsident Joseph Biden am Mittwoch, »dass die Vereinigten Staaten zurück sind und die Demokratien der Welt zusammenstehen«. Und ­– na klar: Im westlichen Bündnis wollten die Vereinigten Staaten »mit Stärke führen«. Um das auszuweiten, sind zudem Australien, Indien, Südkorea und Südafrika eingeladen worden. Beim G7- wie bei den folgenden Gipfeltreffen (NATO; USA und EU) ist Biden erstmals persönlich präsent.

Was den globalen Kampf gegen die Pandemie anbelangt, hat der britische Premierminister Boris Johnson die Latte recht hoch gehängt: Die G7 müssten sicherstellen, verlangt er, dass alle Staaten der Welt ihre Bevölkerungen bis Ende 2022 komplett impfen könnten. Anlass für die großspurige Forderung ist wohl, dass die G7 in der Sache nicht nur ins Hintertreffen geraten, sondern international wachsender Kritik ausgesetzt sind. Sie planen bereits Impfungen für Kinder und Auffrischungsspritzen, während etwa auf dem afrikanischen Kontinent nicht einmal zwei Prozent aller Menschen ihre erste Impfdosis erhalten haben. Diese eine Dosis stammt übrigens – wie viele weitere auch in Asien und in Lateinamerika – meist aus China, das Branchenberichten zufolge inzwischen 284 Millionen Impfdosen ganz überwiegend an Schwellen- und Entwicklungsländer geliefert hat. Die EU hingegen bediente bislang vor allem reiche Staaten – die G7-Mitglieder Japan, Kanada und Großbritannien beispielsweise –, während die Vereinigten Staaten der Parole »America First« folgten.

US-Präsident Biden will nun immerhin die 60 Millionen Astra-Zeneca-Dosen, die Washington verschmäht, und 20 Millionen weitere mit großer Geste verteilen. Das ist freilich nur ein Tropfen auf den glühendheißen Stein. Wollen die G7 in der weltweiten Impfkampagne nicht noch weiter an Einfluss gegenüber China verlieren, dann müssen sie kräftig loslegen, und zwar jetzt. In Cornwall soll nun angekündigt werden, so war am Donnerstag zu hören, die G7 würden bis nächstes Jahr eine Milliarde Impfdosen für ärmere Länder zur Verfügung stellen. Davon wollen die USA eine halbe Milliarde liefern – 200 Millionen von August bis Dezember, 300 Millionen weitere bis Juni 2022. Das würde bedeuten, dass die G7 mit der Ankündigung, die ganze Welt zu impfen, kläglich scheitern: Allein auf dem afrikanischen Kontinent leben 1,3 Milliarden Menschen.

Von hochtrabenden Zielen war vorab auch zum Thema »Kampf gegen den Klimawandel« zu hören. Gelingt es, die Pandemie zu besiegen, dann muss die Weltwirtschaft wieder in Schwung gebracht werden – und das soll, so haben es Johnson und die Biden-Administration verlauten lassen, auf umweltfreundliche Weise geschehen. Während Johnson den Entwicklungsländern mit einem »Marshall-Plan für das Klima« bei der Dekarbonisierung ihrer Wirtschaft unter die Arme greifen will, hantiert Washington mit einer »Clean Green ­Initiative«, die mit Fördermaßnahmen für grüne Großprojekte Beijings »Neue Seidenstraße« ausstechen soll. Noch nicht einig sind sich die G7, so hieß es vorab bei der Nachrichtenagentur Bloomberg, ob der Schwerpunkt, wie es BRD, Frankreich und Italien wünschen, in Afrika oder – darauf dringen die Vereinigten Staaten – in Asien und in Lateinamerika liegen soll. Pikant ist, dass einer der G7-Gipfelgäste, Australiens Premierminister Scott Morrison, sich schon vorab gegen ehrgeizigere Emissionsziele ausgesprochen hat. Der neue G7-Partner Indien wiederum stellt laut Berechnung der Schweizer Spezialfirma IQAir 32 der 40 Städte weltweit, deren Luft am meisten verschmutzt ist.

Nun haben all die hehren Ziele der G7 einen Haken: Sie kosten, nimmt man sie ernst, eine Menge Geld – und wo die Mittel herkommen sollen, ist noch nicht klar. Die »Clean Green Initiative«, ließ sich Bloomberg von US-Regierungsmitarbeitern erläutern, sei vorerst als »strategischer Rahmen« konzipiert. Inwieweit man sie finanziell unterfüttern werde, sei noch völlig offen. Und Johnsons »Marshall-Plan«? Der britische Premierminister hat pünktlich zum G7-Gipfel bekanntgegeben, in den kommenden Jahren müsse London krisenbedingt sparen. Es werde vorerst nicht mehr, wie bisher, 0,7 Prozent des britischen Bruttoinlandsprodukts in »Entwicklungshilfe« stecken können, sondern nur noch 0,5 Prozent. Einige Milliarden könnten den G7-Staaten die neuen Pläne für die Besteuerung der großen Digitalkonzerne und für die globale Mindeststeuer ins Budget spülen – dann jedenfalls, wenn es den betroffenen Unternehmen nicht gelingt, die Regeln, auf die sich die G7-Finanzminister am Wochenende geeinigt haben, geschickt zu umgehen. Dass das für die ehrgeizigen Pläne der sieben Industriestaaten reicht, mag man bezweifeln.

Der Machtkampf des Westens gegen China benötigt natürlich Propaganda, die Propagandaschlacht wiederum braucht Stoff. Gestern wurde berichtet, die G7-Abschlusserklärung werde eine neue WHO-Untersuchung zum Ursprung des Coronavirus fordern. Zwar hat die seriöse Wissenschaft die Trumpsche Behauptung, das Virus sei einem chinesischen Labor entsprungen, längst zu Unfug erklärt, das heißt aber nicht, dass man Beijing nicht mit verschwörerischen Behauptungen Ärger bereiten kann. Zudem wollen die G7 Zwangsarbeit anprangern – klar, gemeint ist: angebliche Zwangsarbeit in Xinjiang. Wenn man der Volksrepublik schon nicht vorwerfen kann, immer wieder fremde Länder in Schutt und Asche zu bomben, brauchen die Propagandatrupps eben Alternativen.