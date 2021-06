»Wir wollten Solidarität zeigen«

imago images/Mattias Christ Schneise geschlagen: Aktivistinnen und Aktivisten hatten versucht, die Abholzung im »Danni« zu verhindern (8.12.2020)

Am Dienstag war der zweite Verhandlungstag des Verfahrens vor dem Amtsgericht Alsfeld gegen eine Aktivistin, die nun länger als ein halbes Jahr inhaftiert ist. Der Protest dagegen verlief anders als geplant – weshalb?

Wir wollten der spanischen Aktivistin, die wir Ella nennen, unsere Solidarität zeigen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr gefährliche Körperverletzung an Vollstreckungsbeamten im Dannenröder Wald vor, wo sie sich Ende 2020 an Protesten gegen den Autobahnbau der A 49 beteiligte. Beim Prozess hatten wir vom Aktionsorchester Lebenslaute geplant, als Teil der Öffentlichkeit im Gerichtssaal ein Lied zu singen. Weil die zugelassene Öffentlichkeit aus nicht mehr als vier Personen bestehen durfte, kamen wir nicht hinein. Nur eine Aktivistin von uns konnte den Prozess beobachten.

Was wird der Angeklagten genau vorgeworfen?

Es ging um die Situation, wo zwei SEK-Beamte versucht haben, Ella von einem Seil, das zwei Bäume miteinander verbindet, aus 15 Meter Höhe herunterzuholen. Dabei soll sie einen der Beamten getreten haben, nachdem der nach ihrem Fuß gegriffen hatte. Ihr Rechtsanwalt soll mehrfach Unterbrechungen und erneute Beweisaufnahme gefordert haben. Tatsache ist jedoch, dass umgekehrt Polizeibeamte das Leben mehrerer Aktivisten gefährdet haben. Offenbar gingen sie mit rabiaten Methoden vor. Mehrere Aktivisten mussten schwerverletzt aus dem Wald transportiert werden, zwei junge Frauen haben Wirbelsäulenverletzungen davongetragen. Kein einziger Polizist war ernsthaft von einem Aktivisten verletzt worden.

Was ist aus der Aktion geworden, die im Gerichtssaal nicht stattfinden konnte?

Wir haben vor dem Gericht gesungen. Einer der Herren kam herunter, um uns mitzuteilen, dass wir zu laut seien, weshalb man die Fenster bei der weiteren Verhandlung schließen müsse. Das hat uns eher motiviert weiterzumachen. Es war also über diese große Distanz gelungen, eine Verbindung zu Ella herzustellen.

Warum will Ella ihre Identität nicht preisgeben, obgleich sie schon so lange in Haft ist?

Ich weiß es nicht. Zu vermuten ist, dass sie damit dokumentieren will, dass sie mit diesem Gericht nicht kooperieren möchte.

Weshalb hat sich »Lebenslaute« entschieden, die Aktivistin mit einer Kampagne zu unterstützen?

Als politisches Aktionsorchester machen wir bei vielen Protesten und Blockaden mit. Im August 2020 haben wir alle vier Hauptzufahrten der Waffenfabrik in Unterlüß blockiert. Wir haben Proteste von Ende Gelände im Rheinischen Braunkohlerevier begleitet. Seit September waren wir öfter im Dannenröder Wald. Wir haben vor der JVA Preungesheim mehrfach versucht, mit Sprechchören und Gesängen zu dort inhaftierten Aktivistinnen Kontakt aufzunehmen – auch zu Ella.