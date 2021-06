Aktenschwund und Rechenfehler

Florian Boillot Vor dem Gerichtsgebäude zeigten sich etwa 50 Menschen solidarisch mit Cem K. (Berlin, 8.6.2021)

Vor dem Landgericht Berlin erklingen am Dienstag mittag die revolutionären Lieder des türkischen Musikkollektivs »Grup Yorum«. An der martialischen Statue eines Löwen, der mit erhobener Tatze eine Schlange attackiert, lehnen junge Menschen mit schwarz-roten Antifa-Shirts und rauchen selbstgedrehte Zigaretten. Sie halten ein rotes Banner, auf dem geschrieben steht: »Gegen Klassenjustiz, Kriegstreiber und Großkonzerne – Wir sind alle RAZ/RL/radikal«. Rund 50 Personen haben sich hier zum Prozessauftakt gegen Cem K. versammelt. Er wird beschuldigt, seit 2009 Mitglied der Revolutionären Aktionszellen (RAZ) und dem Redaktionskollektiv namens Revolutionäre Linke (RL), die das Untergrundblatt radikal herausgab, gewesen zu sein. Vor dem Landgericht bekunden sie ihre Solidarität. »Wir wollen den Genossen nicht alleinlassen, deswegen sind wir heute hier«, sagt ein Sprecher der Soligruppe gegenüber jW, während es aus den beiden mobilen Lautsprecherboxen dröhnt.

Cem K. werden von der Staatsanwaltschaft folgende drei Brandanschläge in Berlin zur Last gelegt, zu denen sich die RAZ bekannt hatten: Am 4. Februar 2011 war die Fassade des Hauses der Wirtschaft in Brand gesetzt worden, am 27. April 2011 ein Holztor der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung sowie am selben Tag die Eingangstür des Amtsgerichts Wedding. Bei den Bränden kamen keine Personen zu Schaden. Die von der RAZ angegriffenen Objekte stehen laut Soligruppe für eine »zerstörerische kapitalistische Ökonomie, die Privatisierung von Wohnraum, die perverse Steigerung der Mieten und für eine oft rassistische und sexistische Klassenjustiz«. Die Organisation wandte sich in den Jahren 2009 bis 2012 mit verschiedenen Aktionen gegen die Auswüchse des kapitalistischen Systems und gilt hierzulande als die letzte klandestine militante Gruppierung, die unter einem sogenannten Markennamen agierte. In seiner Anklageschrift nannte Staatsanwalt Philipp Zündorf die RAZ eine »sozialrevolutionäre, antiimperialistische, marxistische, klassen- und staatsfeindliche Gruppe«.

Im stickigen Gerichtssaal B 129 mit den grünen Plastiksitzen führten Cem K.s Anwälte den Vorsitzenden Richter mit vier Anträgen juristisch vor. Direkt zu Beginn bemängelten sie die sitzungspolizeiliche Anordnung der Justiz in diesem Prozess. Sie besagt unter anderem, dass die Anwälte ihrem Mandanten keine Gegenstände – wie Akten – weiterreichen dürfen und nur 15 Zuschauende im Saal erlaubt sind. »Die sogenannte Sicherheitsverfügung ist in diesem Fall von besonderer Absurdität«, sagte Anwalt Ulrich von Klinggräff am Dienstag gegenüber jW. Die Sicherheitsverfügung sei eine Stigmatisierung und eine Vorverurteilung, fügte sein Kollege Sven Lindemann hinzu. Bei Verfahren gegen Linke sei es mittlerweile gang und gäbe, dass solche Verfügungen auch ohne konkrete Gefährdungen gemacht würden. Dabei gelte doch auch für ihren Mandanten die Unschuldsvermutung. Nach einer Pause bestätigte der Vorsitzende Richter Thorsten Braunschweig die sitzungspolizeiliche Anordnung mit der Begründung, der Tatverdächtige sei »linksextrem und gehöre zu einer linksextremen Gruppierung«.

Verwundert reagierte der Richter, als die Anwälte ihn in einem weiteren Antrag darauf hinwiesen, dass zehn Aktenbände fehlten. Er versprach, bis zum nächsten Verhandlungstag selbst in den Aktenstahlschrank schauen zu wollen und sie zu zählen. Kurios war nicht nur der Aktenschwund. Größere Probleme schienen dem Gericht auch einfache mathematische Aufgaben zu bereiten. Die Schadenssummen der durch die Brandanschläge verursachten Sachschäden an den Gebäuden seien zu hoch angesetzt und falsch, ermittelten die Anwälte. Nicht nur hätten die Ankläger Brutto- und Nettoschaden verwechselt, in einem Fall sei auch der Neuwert des zerstörten Gebäudeteils berechnet worden. Die Zuschauenden, die zum großen Teil aus dem Unterstützerkreis des Beschuldigten stammten, wirkten amüsiert.

Der erste Prozesstag dauert viereinhalb Stunden, das Gros der Entourage des Beschuldigten harrt solidarisch bei der Löwenstatue vor dem Gerichtsgebäude aus. Insgesamt sind weitere 20 Verhandlungstage bis Oktober dieses Jahres anberaumt. Cem K. kann auf seine Genossinnen und Genossen zählen. »Ich bin sehr über ihre Präsenz erleichtert«, sagt er – etwas müde wirkend – gegenüber jW.