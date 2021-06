Koalitionskrach um Maskenmüll

Kay Nietfeld/dpa »Schutzschirm der Pharmalobbyisten«: Jens Spahn (CDU)

In der Regierungskoalition knirscht es gewaltig seit den Spiegel-Enthüllungen über unbrauchbare Coronaschutzmasken, die Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für etwa eine Milliarde Euro bestellt haben soll und die er offenbar trotz nicht ausreichender Tests an Obdachlose, Hartz-IV-Bezieher und Behinderte abgeben wollte. Aus der SPD hatte es bereits Rücktrittsforderungen gegeben, am Mittwoch legte der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Carsten Schneider, nach: Die »Gesamtleistung des Gesundheitsministers« sei »unterdurchschnittlich«. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) verteidigte seine Behörde, die die Abgabe des Maskenmülls verhindert hatte: »Es gab den Versuch des Gesundheitsministeriums, die Standards zu senken, anzupassen an die Beschaffung. Das haben meine Fachleute abgelehnt«, sagte er am Mittwoch im ARD-»Morgenmagazin«.

In einer Aktuellen Stunde des Bundestages verurteilte zunächst Jan Korte (Linke) mangelnden Aufklärungswillen des Gesundheitsministeriums. Das Spendendinner Spahns im Herbst, die Korruptionsaffären von CDU-Abgeordneten bei der Maskenbeschaffung, der Betrug in Testzentren – »Verantwortung haben Sie nicht einmal übernommen«, rief Korte in Richtung Spahns, der die Debatte verfolgte. Zugleich sei der Minister »Schutzschirm der Pharmalobbyisten«.

Katrin Maag (CDU) versuchte die Aufdeckung der jüngsten Affäre der SPD in die Schuhe zu schieben: »Ein Skandal ist das Handeln von Akteuren aus dem Willy-Brandt-Haus.« Einigen sei das »Niveau auf der Zielgeraden der Koalition vollständig abhandengekommen«, sagte sie. Auf die Vorwürfe in Medienberichten von Zeit und Spiegel bezüglich mangelhafter Mund-Nase-Bedeckungen und deren Weitergabe ging sie nicht ein. »Diese Bundesregierung hat das Land gut durch die Pandemie geführt«, meinte Michael Grosse-Brömer (CDU) und lobte Spahns Arbeit. Er forderte eine Entschuldigung der SPD-Vorsitzenden und unterstellte ihnen indirekt »bewusste Verbreitung von Falschmeldungen«, ebenfalls ohne die in der Berichterstattung benannten Details widerlegen zu können.