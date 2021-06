Der richtige Name

Stuttgart. Fußballprofi Silas Wamangituka hat offenbar zwei Jahre lang unter falscher Identität für den VfB Stuttgart gespielt. Der Kongolese habe dem VfB kürzlich offenbart, dass er »Opfer von Machenschaften seines ehemaligen Spielervermittlers« geworden und Wamangituka nicht sein richtiger Name sei. Dies teilte der Bundesligist am Dienstag mit. Sein korrekter Name ist demnach Silas Katompa Mvumpa. Auch das Geburtsdatum des Stürmers war wohl falsch. (dpa/jW)