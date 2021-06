Fortschrittsmanagement

London. Erstmals in der Geschichte soll eine Frau an der Spitze des englischen Fußballverbandes FA stehen. Wie der Verband am Dienstag mitteilte, wird Debbie Hewitt im kommenden Januar als neue Vorsitzende die Nachfolge von Greg Clarke antreten. Bis zuletzt war Hewitt als Unternehmensmanagerin bei Visa Europe tätig. Zuvor arbeitete sie unter anderem mehrere Jahre lang für einen britischen Automobildienstleister. Mit Hewitts Nominierung, die das FA Council am 22. Juli noch formal bestätigen muss, will sich der Verband wohl fortschrittlicher managen lassen. (sid/jW)