Nächster Anlauf

Umit Bektas/REUTERS »Niemand wird in der Lage sein, den Willen des kurdischen Volkes zu rauben«: Newroz-Feier in Istanbul (20.3.2021)

Der türkische Generalstaatsanwalt hat am Montag abend beim Verfassungsgericht in Ankara einen erneuten Verbotsantrag gegen die linke, vor allem unter Kurden verankerte Demokratische Partei der Völker (HDP) eingereicht. Die HDP hatte bei den Wahlen vor drei Jahren noch 11,7 Prozent der Stimmen erhalten und stellt die zweitgrößte Oppositionsfraktion im Parlament in Ankara. Angesichts sinkender Umfragewerte für die Regierungsallianz aus der islamistischen AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan und der faschistischen MHP macht sich vor allem der MHP-Vorsitzende Devlet Bahceli für ein HDP-Verbot stark.

Eine erste Version des Verbotsantrags war Ende März aufgrund von Formfehlern vom Gericht abgewiesen worden. So hatte Generalstaatsanwalt Bekir Sahin in dem offenbar unter politischem Druck mit heißer Nadel gestrickten Antrag auch ein Verbot politischer Betätigung für mehrere bereits verstorbene Politiker gefordert. In dem jetzt vorgelegten überarbeiteten 850seitigen Verbotsantrag wird die HDP faktisch mit der im Untergrund bewaffnet agierenden Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) gleichgesetzt, deren parlamentarischen Arm sie nach Ansicht der Staatsanwaltschaft bildet. Die Anklage wirft der HDP zudem Separatismus vor. Mit ihrem Eintreten für Föderalismus, kommunale Selbstverwaltung und muttersprachlichen Unterricht auch für nichttürkische Bevölkerungsgruppen des Landes wie Kurden und Araber untergrabe die Partei die »unteilbare Integrität des türkischen Staates«.

Angst vor Nachfolgepartei

Gegen 500 HDP-Mitglieder, darunter zahlreiche frühere und jetzige Vorstände und Abgeordnete einschließlich des seit Ende 2016 inhaftierten früheren Parteivorsitzenden und Präsidentschaftskandidaten Selahattin Demirtas, wird ein mehrjähriges politisches Betätigungsverbot gefordert. So soll sichergestellt werden, dass diese erfahrenen Politiker nicht, wie nach früheren Zwangsauflösungen kurdischer Parteien regelmäßig geschehen, gleich wieder eine Nachfolgepartei gründen können. Zudem beantragt die Generalstaatsanwaltschaft das Einfrieren der Konten der Partei. Das Verfassungsgericht hat jetzt zwei Wochen Zeit, um über die Aufnahme eines Verbotsverfahrens zu entscheiden. Ein Parteienverbot sei eine Maßnahme, die in allen »fortgeschrittenen Demokratien« üblich sei, behauptete Generalstaatsanwalt Sahin.

Die HDP reagierte auf den erneuten Verbotsantrag mit einem Statement über den Kurznachrichtendienst Twitter: »Niemand wird in der Lage sein, den Willen des kurdischen Volkes zu rauben. Die HDP ist eine entscheidende Kraft in diesem Land. Ohne die HDP kann es in diesem Land keine Demokratie und keinen Frieden geben.« Diejenigen, die angesichts der Geständnisse eines Mafiapaten schweigen, versuchten nun, ihre Macht durch Angriffe auf die HDP zu sichern, stellte die Partei eine Verbindung zwischen dem Verbotsantrag und den jüngsten Enthüllungen des flüchtigen Gangsters Sedat Peker her.

»Mafia vor Gericht«

Der vorbestrafte Faschist Peker hatte sich mit seinem früheren Schutzpatron, Innenminister Süleyman Soylu, im Streit um Pfründe überworfen. Aus seinem Exil in Dubai hält er seit Anfang Mai Woche um Woche über seinen Youtube-Kanal ein Millionenpublikum in der Türkei mit seinen Insideraussagen zum »tiefen Staat« aus Politik, Mafia und Geheimdiensten, zu der Verwicklung von Regierungspolitikern in den Heroinhandel, politischen Morden an Journalisten und Waffenlieferungen an syrische Dschihadisten in Atem. »Die Mafia erzählt die Geschichte der AKP-MHP-Allianz. Dagegen wird die Geschichte der HDP vom Volk geschrieben«, erklärte die Demokratische Partei der Völker und forderte: »Bringt die Mafia vor Gericht, nicht die HDP!«