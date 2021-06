Parteienpoker in Italien

imago images/ZUMA Wire Bereitet sich darauf vor, »die Nation zu regieren«: Faschistenführerin Meloni von den Brüdern Italiens (Florenz, 10.7.2020)

Im September und Oktober stehen in über 1.300 Gemeinden Italiens Bürgermeisterwahlen an. In Kalabrien wird zudem ein neuer Regionalpräsident gewählt. Den Abstimmungen, unter anderem in Rom, Mailand, Turin, Bologna und Neapel, wird eine Signalwirkung für die im Frühjahr 2023 anstehenden Parlamentswahlen beigemessen. Wobei vorgezogene Wahlen weiterhin nicht ausgeschlossen werden. Sowohl in der faschistischen Allianz aus Forza Italia (FI), Lega und Brüder Italiens (FdI) als auch bei den sogenannten Mitte-links-Parteien – sozialdemokratischer Partito Democratico (PD), Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) und Freie und Gleiche (LeU) – ist man uneins über die Aufstellung gemeinsamer Kandidaten.

Mit der Bildung einer gemeinsamen Fraktion »Corragio Italia« (Mut) in der Abgeordnetenkammer wollten Parlamentarier von FI und Lega Ende Mai ein Signal zum Zusammengehen geben. Laut Medienberichten vom Wochenende beispielsweise der römischen La Repubblica gibt es inzwischen darüber hinausgehende Pläne einer »Verschmelzung« beider Parteien. In der FI, die in Umfragen zuletzt nur noch auf sieben Prozent der Wählerstimmen kam, während der Lega 23 Prozent vorhergesagt werden, gibt es Bedenken, man könnte »verramscht« werden. Der Vertraute von FI-Chef Silvio Berlusconi und Mitbegründer von Coraggio, Giovanni Toti, nannte den Zusammenschluss gegenüber La Repubblica »sehr ambitioniert« – es handle sich jedoch auch um ein altes Lieblingsprojekt von ihm.

FdI-Führerin Georgia Meloni, deren Partei laut Umfragen mit 16 Prozent den zweiten Platz in der Allianz belegt, erteilte den Plänen eine Absage. Während Lega und FI an der Regierung von ­Mario Draghi mit je drei Ministern beteiligt sind, ist sie in der Opposition verblieben und hofft, davon mit Stimmen der Allianz bei den 2023 anstehenden Parlamentswahlen zu profitieren. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur ­ANSA von Mitte Mai kündigte sie ihre Kandidatur mit den Worten an: »Ich bereite mich darauf vor, die Nation zu regieren«. Meloni ist es zudem, die vor allem auf vorgezogene Neuwahlen setzt.

Eine Gemengelage gibt es auch bei »Mitte-links«, deren Parteien mit den Faschisten in der Regierung sitzen. Der parteilose Expremier Giuseppe Conte, der laut ANSA vom Montag demnächst vor seiner Wahl zum neuen Chef von M5S steht, bekannte sich zu einem »Dialog, den wir mit dem Partito Democratico und den anderen Kräften der Linken kultivieren«. Eine Kandidatur an Stelle der bisherigen M5S-Bürgermeisterin von Rom, Virginia Raggi, lehnte er ab. Deren erneuter Antritt ist umstritten. Da sie 2016 im zweiten Wahlgang nur dank der Stimmen der FdI ins Amt kam, wird befürchtet, sie könnte sich wieder faschistischer Unterstützung bedienen. Derzeit verhandeln PD und M5S über einen gemeinsamen Kandidaten für das Campidoglio (Sitz der Stadtverwaltung). Letztere wären bereit, Ex-PD-Chef Nicola Zingaretti zu unterstützen, der dann als Regionalpräsident des Lazium zurücktreten müsste. M5S sähe dann Chancen, die Nachfolge anzutreten. Zingaretti lehnte ebenfalls ab.

Einen Durchbruch erreichten beide Seiten in Neapel, wo sie sich auf die Bewerbung des parteilosen ehemaligen Rektors der Universität Federico II, Gaetano Manfredi, einigten. Für den bis Februar im Kabinett Conte amtierenden Minister hatten sich sowohl PD-Sekreträr Enrico Letta als auch der designierte M5S-Chef eingesetzt.

Während darüber verhandelt wird, ob PD oder M5S demnächst an die Futterkrippe kommt, bleiben die Probleme der Arbeiterschaft außerhalb jeder Betrachtung. Eines davon ist, wie das kommunistische Onlineportal Contropiano am Montag schrieb, dass die Anzahl der Menschen, die ihren Arbeitsplatz durch die drohende Aufhebung der Entlassungsblockade verlieren könnten, in die Höhe schießen werde. Am selben Tag meldete das Statistikamt ISTAT, dass »die Situation der älteren Menschen in Italien – in der Altersgruppe 75 Jahre und älter – aufgrund fehlender sozialer Unterstützung, Bedarfshilfe, ungünstiger Wohnverhältnisse und schwieriger wirtschaftlicher Bedingungen besorgniserregend ist«. 2,7 Millionen ältere Menschen befänden sich »in großen Schwierigkeiten«, 1,2 Millionen erhielten »keine ausreichende Hilfe«.