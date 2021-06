Eingeschränkte Impfempfehlung für Jüngere

Sebastian Gollnow / dpa Mittel zum Zweck: Schnelles Impfen von Schülerinnen und Schülern soll deren Eltern baldigst aus dem Homeoffice holen (Remshalden, 13.5.2019)

Im Zuge der anhaltenden Impf­kampagne in der Bundesrepublik empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) die Verabreichung einer Coronaimpfung offenbar derzeit nur bei Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren mit bestimmten Vorerkrankungen. Das gehe aus einem als vertraulich gekennzeichneten Entwurfspapier hervor, das der Nachrichtenagentur dpa am Dienstag vorlag. Darin nennt das Gremium rund ein Dutzend Krankheitsbilder, die mit anzunehmendem erhöhten Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf einhergehen würden. Eine generelle Impfempfehlung für die Altersgruppe wird in dem Entwurf nicht ausgesprochen.

Die Stiko listet unter anderen auf: Fettleibigkeit, Immundefizienz oder relevante Immunsuppression, chronische Lungenerkrankungen mit einer anhaltenden Einschränkung der Lungenfunktion, chronische Niereninsuffizienz oder Downsyndrom. Zusätzlich sieht der Stiko-Entwurf eine Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren vor, »in deren Umfeld sich Angehörige oder andere Kontaktpersonen mit hoher Gefährdung für einen schweren Covid-19-Verlauf befinden« und die selbst nicht ausreichende Immunität gegen das Coronavirus aufbauen können. Wie nach entsprechenden Äußerungen von Stiko-Mitgliedern zu erwarten war, wird im Entwurf zunächst wegen »großer Wissenslücken« hinsichtlich der Sicherheit keine generelle Impfempfehlung für die Altersgruppe ausgesprochen.

Von einer Umverteilung der noch raren Impfstoffe an gesunde Kinder und Jugendliche wird abgeraten, »solange noch viele ältere Erwachsene mit deutlich höherem Risiko ungeimpft sind«. Der Entwurf war an Länder und Fachgesellschaften gegangen, die noch Änderungen einbringen konnten. Eine Veröffentlichung der finalen Fassung wird für Donnerstag erwartet. Insgesamt sind hierzulande inzwischen 46 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft worden. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts vom Dienstag vormittag haben 38,2 Millionen Menschen mindestens eine Impfdosis erhalten. 18,2 Millionen Menschen (21,9 Prozent) sind vollständig geimpft.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bat derweil nach der Aufhebung der Impfpriorisierung den ungeimpften Teil der Bevölkerung um weitere Geduld. Es sei unmöglich, »alle sofort zu impfen«, sagte Spahn am Dienstag im ARD-»Morgenmagazin«. Noch im Laufe des nächsten Monats sollten ihm zufolge jedoch alle Impfwilligen zumindest eine Erstimpfung erhalten haben – sofern die Versorgung mit Impfstoffen sichergestellt ist. Seit Montag können sich alle Ungeimpften ab zwölf Jahren um einen Termin bemühen.

Die Feststellung einer epidemischen Notlage in der BRD als Grundlage für staatliche Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie will der Bundestag noch in diesem Monat bis zum 30. September verlängern. Die im April eingeführte sogenannte Bundesnotbremse soll aber am 30. Juni auslaufen. Darauf hätten sich die Koa­litionsfraktionen verständigt, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Dienstag in Berlin. Angestrebt werde, die epidemische Notlage erst dann auslaufen zu lassen, wenn auch die Coronapandemie auslaufe.

Die erstmals im März 2020 vom Bundestag festgestellte »epidemische Notlage von nationaler Tragweite« ermöglicht es dem Bundesgesundheitsministerium und anderen Regierungsstellen, weitreichende Verordnungen zu erlassen. Der Wunsch, die derzeit rund 20 Verordnungen zunächst beizubehalten, sei einer der Gründe für die geplante Verlängerung der Notlage. Die erst im April eingeführte »Bundesnotbremse« sieht hingegen vor, dass der Bund einheitliche Coronaschutzmaßnahmen in Gebieten mit hohen Inzidenzwerten durchsetzen kann. Derart hohe Inzidenzen werden derzeit allerdings nicht mehr verzeichnet. Deswegen soll die Notbremsenregelung nicht über den Juni hinaus verlängert werden. (dpa/AFP/jW)