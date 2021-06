Zwei sind raus

Paris. Grand-Slam-Korekordchampion Roger Federer trat seiner körperlichen Gesundheit zuliebe bei den French Open in Paris nicht zu seinem Achtelfinalmatch an. Er teilte dies keine 24 Stunden nach seinem 7:6, 6:7, 7:6, 7:5-Erfolg im Match gegen Dominik Koepfer mit, das in der Nacht zu Sonntag stattgefunden hatte. Dadurch steht der an Position neun gesetzte Italiener Matteo Berrettini kampflos im Viertelfinale. Ausgeschieden ist auch Serena Willams, die 39 Jahre alte US-Amerikanerin ist im Achtelfinale der French Open gescheitert. Sie unterlag am Sonntag der Kasachin Jelena Rybakina mit 3:6, 5:7. (sid/jW)