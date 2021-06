Ahornsirup in Strömen

imago images/ActionPictures Tränen der Enttäuschung: DEB-Cheftrainer Toni Söderholm und Team (6.6.2021)

In Strömen müsste in den nächsten Wochen Ahornsirup aus Kanada herüberfließen und in Supermärkten kostenlos verteilt werden. Schließlich hat die Auswahl des Deutschen Eishockeybundes (DEB) den »Ahornblättern« bei der Weltmeisterschaft im lettischen Riga den Weg zum Titel geebnet. Ohne den 2:1-Sieg der DEB-Auswahl im letzten Gruppenspiel über Lettland hätten die Kanadier so früh wie noch nie ein WM-Championat verlassen müssen und wären zu Hause mit Hohn und Spott empfangen worden. Dank der Schützenhilfe gelang »Team Canada« ein Coup, den ihm nach drei Niederlagen zu Beginn und einem historischen Fehlstart niemand zugetraut hätte. In der Overtime des Endspiels am Sonntag bezwangen die Kanadier Titelverteidiger Finnland mit 3:2, bejubelten ihren insgesamt 27. WM-Titel und zogen mit der Sbornaja als Rekordweltmeister gleich.

Wieder einmal bestätigte sich die schlichte sportliche Regel, die für internationale Meisterschaften ebenso gilt wie für jedes andere Turnier: Wichtig ist nicht, das erste Spiel zu gewinnen, sondern das letzte. Wieder einmal lagen Tragik und Triumph eng beieinander, nicht minder für die deutschen Cracks. Nach dem »Herzschlag-Viertelfinale« beim 3:2 nach Penaltyschießen gegen die Schweiz versuchten sie im Halbfinale gegen die Finnen alles Eishockeyspielern Mögliche. Im Schlussdrittel setzte das DEB-Team die defensivstarken »Suomis« unter Druck wie wohl nie zuvor ein deutsches Team bei einer WM den Titelverteidiger. Alle Leidenschaft und Hingabe und die größtmögliche Energieleistung vermochten am Ende nicht, den 1:2-Rückstand aufzuholen.

In Erinnerung bleibt eine große Niederlage mit einer Konsequenz, die sich im »kleinen Finale« nur 18 Stunden später fast folgerichtig zeigte. In Spiel zehn binnen 16 WM-Tagen waren bei Kapitän Moritz Müller und seiner verschworenen Truppe physisch wie psychisch die Reserven aufgebraucht. Deutlich mit 1:6 unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm im Bronzematch den US-Boys. Ein bitteres Ende mit Tränen der Enttäuschung statt Freudentränen wie drei Tage zuvor nach dem kunstvoll verwandelten Schlusspenalty vom Berliner Eisbär Marcel Noebels gegen die Eidgenossen. Ein Tor für die Ewigkeit.

An den Fakten der nüchternen WM-Chronik konnte dieser Auftritt leider nichts ändern: Die letzte WM-Medaille für den deutschen Pucksport gab es 1953. Gewonnen in einem Turnier, an dem nur vier Nationen teilnahmen und nach der vorzeitigen Abreise der Tschechen – wegen des Todes von Staatspräsident Klement Gottwald – ein Trio übrigblieb. So genügte nach fünf zum Teil deftigen Niederlagen ein einziger Sieg für Silber. Und 1930 beim Gewinn der ersten WM-Plakette galt noch der sogenannte Herausforderungsmodus. Die Deutschen zogen unter solch gnädigen Umständen als Europameister automatisch ins WM-Finale ein und waren im Berliner Sportpalast beim 1:6 gegen Kanada chancenlos. Um sportlich wie viel wertvoller als diese beiden historischen Silbermedaillen ist der vierte Platz beim Championat anno 2021!

Damit wiederholte die DEB-Auswahl, was ihr erstmals bei der Heim-WM 2010 gelang und einen Markstein markierte. Man bedenke: Als vor 15 Jahren erstmals in Lettland eine WM stattfand, waren die Deutschen gar nicht dabei. Sie mussten mit dem B-Championat vorliebnehmen und trafen in der internationalen Zweitklassigkeit auf Israel, Japan und Ungarn. Der Aufstieg in die A-Gruppe damals gelang unter Bundestrainer Uwe Krupp, der 1996 im Trikot der Colorado Avalanche den Stanley-Cup gewann und in der Finalserie gegen die Florida Panthers sogar das alles entscheidende Tor erzielte. Zu seiner aktiven Zeit galt der Abwehrrecke in der nordamerikanischen Profiliga NHL als Exot aus Germany. Das hat sich schwer geändert wie die Weltranglistenposition der Nationalmannschaft, die aktuell Nummer fünf ist. Längst gehören deutsche Cracks in der NHL wie selbstverständlich zum Inventar und avancierten sogar zu Topstars. Wie Leon Draisaitl, in der Vorsaison wertvollster Spieler der ganzen Liga, oder Philipp Grubauer, gerade zur Wahl als wertvollster Keeper der Saison 2020/21 vorgeschlagen. Nicht die schlechtesten Aussichten für künftige WM-Missionen.