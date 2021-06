»Begleitende Unruhe«

imago images / Nikita Die Hafenarbeiter sind es wert (Streik beim Containerdienst Medrepair in Hamburg am 21.8.2019)

In Norddeutschlands großen Seehäfen gärt der Unmut der Beschäftigten. Seit Mitte April verhandelt die Gewerkschaft Verdi mit dem Zentralverband der Deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) über einen neuen Lohntarifvertrag für rund 10.000 Beschäftigte unter anderem in Hamburg, Bremen/Bremerhaven und Wilhelmshaven. Anfang April hatte die Bundestarifkommission Seehäfen (BTK) beschlossen, eine Stundenlohnerhöhung von 5,9 Prozent (mindestens aber 1,40 Euro) bei zwölf Monaten Laufzeit zu fordern, begleitet von Freizeit- und Urlaubsgeldbestandteilen.

2020 hatten sich die Kollegen in den Häfen mit nur einem Prozent plus Coronaeinmalzahlung abspeisen lassen. Sie hatten Rücksicht genommen auf die schwierige Situation der Häfen in Coronazeiten. Denn allen war klar, dass ohne ihren oft erschöpfenden Einsatz eine angemessene Versorgung von Bevölkerung und Wirtschaft während der Pandemie kaum aufrechtzuerhalten gewesen wäre. Tatsächlich hatten die Umschlagszahlen der meisten Hafenbetriebe im Frühjahr 2020 nur einen kurzen, wenngleich heftigen Knick erlitten. Seither geht es bislang ungebrochen wieder aufwärts.

Gerade meldete etwa der Hamburger Hafen, der Seegüterumschlag habe »sich im ersten Quartal 2021 positiver als erwartet« entwickelt. Insbesondere Container- und Massengutverkehre verzeichneten deutliches Wachstum, nur der Stückgutumschlag bremste die Bilanz geringfügig auf ein Gesamtplus von 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Und Bremens Häfen konnten laut Hafenbehörde »im ersten Quartal (2021) … ihren Gesamtumschlag im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,1 Prozent auf 17.482 Millionen Tonnen steigern«. Für Verdi Grund genug für die Feststellung: »Jetzt ist es an der Zeit, dass der Einsatz der Beschäftigten entsprechend honoriert wird!«

In insgesamt fünf Verhandlungsrunden hatte der ZDS zunächst ein Angebot präsentiert, das die Gewerkschaft als »Provokation« einstufte, später bewegte sich die Kapitalseite zwar langsam, aber aus Gewerkschaftssicht immer noch »unzureichend«. Nach der bislang letzten Verhandlung am 27. Mai lehnte Verdi sowohl 2,6 Prozent für zwölf als auch 3,1 Prozent für 15 Monate Laufzeit ab. Erstmals seit vielen Jahren konnten folglich die Verhandlungen nicht innerhalb der bis Ende Mai geltenden Friedenspflicht abgeschlossen werden. Bereits im Mai waren die Beschäftigten an allen Standorten massenhaft einem BTK-Aufruf gefolgt, freiwillige Mehrarbeit abzulehnen. Das hat – beabsichtigt – zu Verzögerungen der Abläufe geführt und den Verhandlungsdruck erhöht.

Im Hamburger Hafen herrscht – momentan noch im Unterschied zu anderen Häfen – eine »begleitende Unruhe«: HHLA und Eurogate haben Pläne zu Automatisierung und Arbeitsverdichtung angekündigt, die einen umfassenden Jobabbau bedeuten würden. Auch wird seit Ende 2020 nichtöffentlich über eine Fusion von HHLA und Eurogate verhandelt. Zwar stocken die Gespräche derzeit – aber die Besorgnis wächst: Denn ein derart neuer Konzern könnte über einen gemeinsamen Personalpool langfristig den Gesamthafenbetrieb (GHB) gefährden – der GHB hat aber als Personaldienstleister für die Hafeneinzelbetriebe mit seinen knapp 1.000 Arbeitsplätzen auch eine tarifstabilisierende Funktion. Daher hatte Verdi die Beschäftigten in Hamburg bereits Anfang Mai zum jährlich zelebrierten »Hafengeburtstag« zu einer Protestkundgebung aufgerufen.

Der anhaltend hohe Güterverkehr verlangsamt an den Terminals mittlerweile die Umschlagszeiten. Sowohl die Reederei Mærsk als auch CMA CGM haben daher mehrere Linienschiffe nach Bremerhaven oder an den Jadeweserport (JWP) in Wilhelmshaven umgeleitet – und zugleich via Presse versucht, Stimmung gegen die Hamburger Hafenbeschäftigten zu machen. Am Freitag gab die HHLA bekannt, mit Chinas Reederei Cosco über eine Beteiligung am Terminal Tollerort zu verhandeln – eine Idee, die vor einigen Jahren bereits diskutiert worden und auf heftigste Kritik auch der Belegschaft gestoßen war.

All diese Umstrukturierungspläne deuten auf eine verschärfte Vorgehensweise der Hafenbetriebe hin. Der weitere Verlauf der Tarifrunde wird zeigen, welche Antwort die Beschäftigten zumindest in Lohnfragen geben wollen.