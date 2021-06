Gert Chesi/commons.wikimedia.org/wiki/File:H._C._Artmann.jpg/creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en Offen auch für österreichische Mundartexperimente: Lyriker H. C. Artmann (1980)

Erhellendes zur Coronapandemie liefert die Sendung »recycling« (Di., 7 Uhr, FSK). Sie bietet ein Gespräch mit Thomas Ebermann über sein im Konkret-Verlag erschienenes Buch »Störung im Betriebsablauf. Systemirrelevante Betrachtungen zur Pandemie«.

Die SRF-Adaption von Nick Hornbys »Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst« (Ursendung in zehn Teilen, Mo. bis Fr., 16.35 Uhr, SRF2 Kultur) beschert dem Hörspielpublikum britisches Comedy-Flair. Die Produktion basiert auf der TV-Serie »State of the Union«. Dargestellt werden die Paartherapie­sessions der Eheleute Louise und Tom. Oder besser deren Beratungstreffen im Pub vor den Sitzungen. Die witzig geschriebenen und gespielten Dialoge kann man sich auch als Podcast auf srf.ch anhören.

Alfred Koch und Georg Motylewicz gratulieren mit »›Für mich zählt nur das Gerüst der Sprache‹. Das letzte Interview des Schriftstellers H. C. Artmann« (Di., 16 Uhr, ORF Ö1) dem im Jahr 2000 gestorbenen Autor Hans Carl Artmann zum 100. Geburtstag am 12. Juni. Von Artmann stammen außerdem die Hörspiele »Tom Parker und der falsche Lord« (WDR 2007; Fr., 19 Uhr, WDR 3 und Sa., 17 Uhr, WDR 5), »Um zu tauschen Vers für Kuss« (Eigenproduktion i. A. ORF 2021; Ursendung Sa., 14 Uhr, ORF Ö1) und »Grünverschlossene Botschaft – 90 Träume« (HR 2013; So., 22 Uhr, HR2 Kultur).

Den Beziehungen zwischen den USA und Russland widmet sich Andreas von Westphalens Feature »Die Samen des Misstrauens – Russland und der Westen während Jelzin und Clinton« (DLF 2021; Di., 19.15 Uhr, DLF). Ein weiteres neues Feature kommt mit »Like mich! Ein Hörstück über das Kennenlernen im Internet« (NDR/HMTMH 2021; Di., 20 Uhr, NDR Kultur) von Jörn Klare.

Um frei erfundene Berge, mit denen lange Zeit der Lauf des Flusses Niger erklärt wurde, dreht sich Magdalena Schrefels Hörspiel »Ein Berg, viele« (BR/ORF 2020; Mi., 22 Uhr, DLF Kultur). Zeitgleich sendet SWR 2 das Feature »Aufbruch in die Vergangenheit. Zwei revolutionäre Versuche: Venezuela und Nicaragua« (SWR 2021; Mi., 22 Uhr) von Peter B. Schumann. Auf derselben Welle wird Werner Cees nach Texten John Alec Bakers entstandenes Hörstück »Wanderer« (SWR 2021; Do., 22 Uhr) urgesendet.

Ingrun Aran und Inka Bach lassen in »Schönes Wochenende« (RBB 2012; Fr., 19 Uhr und So., 14 Uhr, RBB Kultur) eine Kleinfamilie einen Ausflug unternehmen, bei dem alte Konflikte ausgetragen werden können. Auf Bayern 2 warten Sophie Calle und Ulrike Haage mit »True Stories« (BR 2019; Fr., 21 Uhr, Bayern 2) und Carl Sternheim mit »Der Snob« (BR 1964; Sa., 15 Uhr) auf Hörerinnen und Hörer.

Sibylle Berg nimmt in »Viel gut essen« (MDR/WDR 2017; Sa., 19 Uhr, WDR 3 und So., 17 Uhr, WDR 5) die Männer als »Opfer des Genderns« aufs Korn. Ganz unironisch über demokratisches Engagement informiert wie immer das »Corax Antifa Info« (Sa., 19.30 Uhr, FSK). Christine Nagel lässt in »Siren_web_client.exe« (NDR/DLF 2021; Sa., 20 Uhr, DLF) mit einer KI-gesteuerten Softwarestimme ein Stück von der Zukunft der Schauspielkunst erklingen. Ebenfalls im Wochenendprogramm ist die Ursendung der Adaption von Annie Ernaux’ Buch »Die Scham/La honte« (DLF Kultur 2021; So., 18.30 Uhr, DLF Kultur). Von Clemens J. Setz ist »Flüstern in stehenden Zügen« (ORF/Schauspielhaus Graz 2021; Ursendung So., 23 Uhr, ORF Ö1) zu hören. Einen guten und religionskritischen Wochenbeginn bietet Thomas Fritz’ »Die Gottesanbeterin« (DLF Kultur 2018; Mo., 22 Uhr, DLF Kultur).