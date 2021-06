Ab in die »Eilt«-Kiste

imago images/Rene Traut Wo bekomme ich den Ledigkeitsnachweis? Hochzeitsmesse in Siegen

Es ist gar nicht so einfach, dieser Tage zu heiraten: Alles ist so digital. Im Onlineportal der Stadt wird zwischen »Stadttaubenmanagement« und »Stege und Überfahrten an Gewässern, Genehmigung« kurz erklärt, welche Dokumente beim Standesamt beantragt werden müssen, um sie bei ebenjenem Standesamt einzureichen. Verständnisfragen per E-Mail führen zu einer Verlinkung zum Onlineportal, versehen mit dem Hinweis: »Bitte verzichten Sie auf Rückfragen«.

Wer sich in dieser heiklen Situation auch noch erlaubt, über die Landesgrenze hinweg den Bund fürs Leben zu schließen, lernt die Taktungen des Föderalismus kennen: Den Auszug aus dem Geburtenregister liefert das Standesamt Leipzig in einer Woche, das Hallesche Amt erst nach vier Wochen. Das alles ­wäre kein Problem, wenn sich der ortsfremde Sachse nicht noch zusätzlich mit einem Auszug aus dem Melderegister (vom Einwohnermeldeamt) als tatsächlich ledig ausweisen müsste. Dieses Dokument kommt zwar prompt, ist aber nur zwei Wochen gültig. Das muss man ahnen, weil es nirgendwo vermerkt wird. Andernfalls wird der gesamte Antrag zurückgewiesen, weil er unvollständig ist, und alles fängt von vorn an.

Parallel dazu dürfen schon einmal Ort und Termin der Heirat vorreserviert werden. Dafür gibt es online eine Übersicht. Die verfügbaren Uhrzeiten werden zwar nicht angegeben, aber ein gelbes Feld im Kalender gibt schon mal zu bedenken, dass es »nur noch wenige freie Termine« gibt. Und so wünscht man sich etwas ab 14 Uhr und bekommt mit freundlichen Grüßen 8.40 Uhr bestätigt. Da ist die Braut noch nicht frisiert, der Bräutigam wahrscheinlich noch nicht nüchtern und die Familie noch irgendwo am Schkeuditzer Kreuz. Es gibt schlechtere Voraussetzungen für eine schöne Feier.

Nun kann man sich darüber ärgern, dass es digital nicht einfacher wird. Oder dass der ohnehin schon steuerfinanzierte Beamte für seine Arbeit noch extra bezahlt werden möchte: Das Einwohnermeldeamt will jedes Mal acht Euro, das Standesamt zehn. Kleinvieh macht auch Mist. Man kann aber auch einfach zum Hörer greifen und den Amtsleiter anrufen, der nach sechs Versuchen auch tatsächlich rangeht. Ja, da hätte man eben in der E-Mail vermerken müssen, dass es eilt. Er kümmert sich nun persönlich, dass der Antrag in die »Eilt«-Kiste gelangt. Wie tröstlich. Die Mail wird offenbar ausgedruckt. Die Digitalisierung kennt also noch Grenzen. Und tatsächlich: Kurz darauf kommt die Mail, dass der Antrag jetzt zeitnah bearbeitet wird. Was »zeitnah« in Wochen bedeutet, bleibt unklar, denn von Rückfragen ist natürlich abzusehen. Diese könnten, heißt es in der E-Mail, die Bearbeitung verzögern.