Die britische Serie »I May Destroy You« hat die Verleihung der diesjährigen britischen Fernsehpreise dominiert. Das Werk von und mit Michaela Coel holte am Sonntag abend bei den Bafta-Awards mehrere Auszeichnungen, unter anderem für die beste Miniserie, die beste Regie und die beste Schauspielerin. Das zwölfteilige Drama handelt von der erfolgreichen Autorin Arabella, die um ihren Weg zurück ins Leben kämpft, nachdem sie in einer Londoner Bar vergewaltigt wurde. Die Netflix-Serie »The Crown«, die als einer der Favoriten galt, ging hingegen leer aus. (AFP/jW)