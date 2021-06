Die Stagnation der Vernunft

imago/Leemage Widerspiegelung gone wrong. In Lukács’ Werk sehen manche westliche Rezipienten nur sich selbst (Caravaggios »Narziss«, 1598/99)

Elf Stunden Stream, ein wahrer Lukács-Marathon. Am vergangenen Freitag widmete die Helle Panke e. V. in Kooperation u. a. mit der Internationalen Georg Lukács Gesellschaft dem Philosophen zu dessen 50. Todestag eine ganztägige Konferenz. Die Tagung demonstrierte das Sonderbare der anhebenden Renaissance: Um den Ungarn ist kein Herumkommen – doch seine Arbeiten bleiben größtenteils unbegriffen. Alle wollen Lukács, (fast) niemand will seine strengen ästhetischen und politischen Maßstäbe.

Zwei der vier Panels im Haus des Aufbau-Verlags widmeten sich explizit Politischem – leider nicht zum besten des Werkverstehens. Statt über das Lukácssche Œuvre lernte man mehr über die politischen Bedürfnisse der Referenten. In zwei von drei Fällen ging es um das Frühwerk »Geschichte und Klassenbewußtsein«, die »Bibel des westlichen Marxismus« (Merleau-Ponty), von dem sich Lukács jedoch später selbst distanzierte. Trotz allem Bemühen, das Werk für die Gegenwart fruchtbar zu machen, blieb im Vagen, wie das gelingen könne. Bei Referenten wie Eric-John Russell und Dimitra Alifieraki, die eigentlich über andere Denker forschen (Debord, Hegel, Althusser), stellte sich auch nach Hören ihrer Beiträge die Frage, warum sie eingeladen worden waren, während Spezialisten wie Daniel Göcht auf der Rednerliste fehlten. Lediglich Rüdiger Dannemann schaffte es, in seinem guten Beitrag Schlaglichter auf die ganze Bandbreite und Ambivalenz der Lukács-Rezeption zu werfen.

Gelungener gestaltete sich das internationale Panel. André Brandão sprach über das steigende Interesse an Lukács in Brasilien, inmitten einer immer reaktionäreren Atmosphäre. Nicht weniger schwierig ist die Lage in Budapest, von wo Miklós Mesterházi den durchschnittlich 130 bis 140 Zuschauern im Stream leider nur von einer »Friedhofsruhe« um den Denker berichten konnte. Einen erfreulich optimistischen Gegenpunkt setzte der Philosophieprofessor Liang Zhang aus Nanjing. Mit einer statistischen Auswertung wies er nach, wie stark die Rezeption in der Volksrepublik seit 2005 zunimmt. Lukács’ Theorie werde als »integraler Bestandteil des zeitgenössischen chinesischen Marxismus« begriffen.

Erst das vierte Panel widmete sich Lukács’ eigentlicher Profession: Ästhetik und Literatur. Philipp Weber wandte sich der »Dialektik des Verbrechers« in Lukács’ Schriften und Romanen u. a. von Dostojewski zu und untersuchte sehr kundig Lukács’ Positionen in der Ethik. Kristin Bönicke rekonstruierte die Funktion der Besonderheit als Zentralkategorie in Lukács’ später Ästhetik, mit deren Hilfe der Ungar die spezifische erkenntnisstiftende Rolle der Kunst in Differenz zur Philosophie herausarbeiten konnte. In der klaren Erläuterung der Kategorien spiegelte ihr trefflicher Vortrag die begriffliche Strenge des reifen Lukács wider. Im Übrigen war Bönicke – traurigerweise muss man darauf hinweisen – die einzige, die mit etlichen Zitaten auch den Philosophen wirklich ausführlich selbst zu Wort kommen ließ.

Einen lobenswerten Ansatz verfolgte Jette Gindner, die sich als Literaturkritikerin versuchte und die Frage stellte, was realistische Gegenwartsliteratur sein könne. Mit Rainald Goetz’ »Johann Holtrop« und Yoko Tawadas »Das nackte Auge« besprach sie zwei konkrete Romane, verriss jenen und lobte diesen. Den positiven Eindruck dieses Versuchs machte Gindner leider selbst wieder zunichte, als sie in der Diskussion den bei Lukács wichtigen Begriff der Werktotalität wegen angeblicher Nähe zu politischem »Totalitarismus« beiseitelegte.

Am Abend referierte das akademische »Schwergewicht« Axel Honneth. Er sprach über Lukács’ Gratwanderung zwischen philosophischer Argumentation und seiner Parteinahme für den Sozialismus. Dabei ließ der Anhänger der Kritischen Theorie keinen Zweifel daran, dass seiner Meinung nach Lukács – als ein »in den Stalinismus verstrickter« Philosoph – dieser Drahtseilakt nur selten geglückt sei. So litt die ansonsten solide Werk- und Lebensschau wie schon etliche der anderen Vorträge daran, dass auch Honneth Lukács nicht anders als durch die Brille der eigenen politischen Parteilichkeit wahrzunehmen vermochte. Als Höhepunkt unrühmlicher Art blieb vor allem seine Empfehlung, Lukács nicht zu lesen, im Gedächtnis. Dessen Werk »Die Zerstörung der Vernunft« sei eine »holzschnittartige Entgegensetzung von Gut und Böse«, das Buch solle man »einfach vergessen«. Aber den Gefallen müssen wir Honneth ja nicht tun.