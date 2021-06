Linke verjubelt SED-Erbe

Lino Mirgeler/dpa »Wir als Linke habe eine gute Chance«, sagte Spitzenkandidat Dietmar Bartsch am Montag im ARD-»Morgenmagazin« mit Blick auf die Bundestagswahl

Am Montag nach der Wahl in Sachsen-Anhalt begann bei allen Parteien jenseits von CDU und FDP das Wundenlecken. Die CDU (37,1 Prozent) hatte mit großem Vorsprung 7,3 Prozentpunkte hinzugewonnen, der FDP (6,4) war der Wiedereinzug in den Landtag gelungen. Während die AfD (20,8) und die Grünen (5,9) sich mehr erhofft hatten, aber relativ stabil blieben, rutschte die SPD (8,4) unter die Zehnprozentmarke. Die größte Verliererin der letzten Abstimmung vor der Bundestagswahl im September ist jedoch Die Linke. Sie büßte 5,3 Prozentpunkte im Vergleich zu 2016 ein und kam auf nur noch elf Prozent. Die Partei habe einen »desaströsen Wahlabend« erlebt, heißt es in einer ersten Analyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS). »Das ursprünglich vom Landesvorsitzenden Stefan Gebhardt ausgerufene Wahlziel von 20 Prozent plus x wurde grandios verfehlt«, heißt es weiter. Zudem ist es das schlechteste Ergebnis, das Linkspartei bzw. PDS je in Sachsen-Anhalt eingefahren haben, selbst 1990 waren es zwölf Prozent. Es ist ein für die Partei markerschütterndes Abschneiden, das dem Trend entspricht, der sich schon mit den hohen Verlusten in Brandenburg und Sachsen abgezeichnet hatte.

Das Ausmaß des Desasters kam am Montag bei der Pressekonferenz in Berlin mit der Kovorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow, der Spitzenkandidatin Eva von Angern und Gebhardt nicht zur Sprache. Für Hennig-Wellsow war es »kein erfolgreiches Pflaster für die Politik der Linken«, es gebe einfach »eine Mehrheit von extrem rechten und konservativen Kräften« in Sachsen-Anhalt. Kritik an der Kampagne mit simplen Slogans wie »Nehmt den Wessis das Kommando« wollte Gebhardt nicht gelten lassen, alle hätten gesagt, man habe einen »supertollen Wahlkampf« gemacht. Statt dessen führte er die Pandemiesituation an, das Parlament sei »kaltgestellt« gewesen, der direkte Kontakt zum Wähler habe gefehlt. Und es sei ein »Duell suggeriert« worden. Die »Polarisierung zwischen CDU und AfD« habe dazu geführt, »dass wir dazwischen zerrieben wurden«, sagte Hennig-Wellsow.

Für das Ergebnis spielte es durchaus eine Rolle, dass viele Wähler die AfD als stärkste Kraft vermeiden wollten, Die Linke hat laut Infratest/Dimap immerhin 18.000 Stimmen an die CDU verloren. Doch auch 20.000 entschlossen sich, verglichen mit 2016, lieber für gar keine Partei zu votieren als für Die Linke. Weiterhin machte sich Überalterung stark bemerkbar – 21.000 Wähler sind seit der letzten Abstimmung zum Landtag verstorben. Im Vergleich dazu hat die AfD sehr viele Nichtwähler mobilisieren können und Stimmen von unter 30jährigen bekommen.

In der RLS-Analyse heißt es, durch die parteipolitische Konstellation, »für eine Regierungsbildung ohne AfD nicht im Spiel zu sein«, habe Die Linke einen »Bedeutungsverlust« erlitten. Kompetenzen für ostdeutsche Belange würden im gleichen Maße der CDU zugeschrieben. Gleichzeitig stellte von Angern am Montag fest: »Wir sind nicht mehr die Protestpartei, Frontal­opposition haben wir nicht gemacht.« Als Alarmsignal für die Bundestagswahl möchte Hennig-Wellsow das Ergebnis von Sachsen-Anhalt nicht sehen. Sie geht weiterhin von Wechselstimmung und Regierungsbeteiligung aus – ein »Bündnis mit SPD und Grünen ist das soziale Gewissen«. Sie habe »keine Sorge, dass wir die Fünfprozenthürde reißen«. Und der Optimismus des Landesvorsitzenden ist ungebrochen: »Unsere Zeit kommt noch«, sagte er als Schlusswort in Berlin.