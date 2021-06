Russland: Staatsfonds trennt sich von US-Dollar

Dmitry Astakhov / Sputnik / Government Pool Photo via AP Russlands Finanzminister Anton Siluanov (Moskau, 12.3.2020)

Moskau. Die Russische Föderation hat angekündigt, den Dollar aus seinem Ölfonds zu nehmen, um weniger anfällig für die ökonomischen Folgen von gegen das Land gerichteter Sanktionen zu sein. Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag. Der Nationale Wohlfahrtsfonds soll seine Dollar-Guthaben in Euro, Yuan und Gold eintauschen, habe Finanzminister Anton Siluanov erklärt. Der Transfer werde innerhalb der enormen Devisenreserven der russischen Zentralbank abgewickelt und betreffe zirka ein Volumen von umgerechnet rund 98 Milliarden Euro liquider Vermögenswerte. Davon habe man bisher rund ein Drittel in der US-Währung gehalten.

»Geopolitik spielt eine Rolle«, sagte Siloanov dem Bericht zufolge dem staatlichen Fernsehen am Rande des St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforums. »Wir versuchen, unsere Investitionen zu beschützen.« Russlands Wohlfahrtsfonds hält laut Bloomberg derzeit 35 Prozent seiner liquiden Mittel in US-Dollar. Das habe einen Wert von umgerechnet rund 34 Milliarden Euro. Russlands Finanzminister kündigte an, künftig würden 40 Prozent in Euro, 30 Prozent in Yuan, 20 Prozent in Gold und jeweils fünf Prozent in Yen und britische Pfund gehalten. (jW)