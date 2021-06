Venezuela: Entführte Soldaten befreit

----/Prensa Miraflores/dpa Der venezolanische Verteidigungsminister Vladimir Padrino López erläutert mit einer Landkarte die bewaffneten Auseinandersetzungen im Grenzgebiet (Caracas, 5.4.2021)

San Fernando de Apure. Knapp sechs Wochen nach ihrer Entführung durch kolumbianische Kriminelle sind acht venezolanische Soldaten befreit worden. Das gab der venezolanische Verteidigungsminister Vladimir Padrino López in einer Mitteilung auf Twitter in der Nacht auf Dienstag (Ortszeit) bekannt. Zwei Soldaten würden noch vermisst. Padrino López hatte am 15. Mai von einer Entführung durch bewaffnete Kriminelle aus Kolumbien gesprochen. Laut venezolanischen Medien wurden die Soldaten bereits am 23. April entführt. Seit dem März kommt es im venezolanisch-kolumbianischen Grenzgebiet zu Kämpfen zwischen venezolanischen Streitkräften und bewaffneten Gruppen aus Kolumbien. Die Beziehungen zwischen Venezuela und Kolumbien sind seit Jahren angespannt. (dpa/jW)