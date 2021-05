Merkel gegen deutschen Truppenabzug aus Mali

Michael Kappeler/dpa Haben noch einiges zu erledigen: Bundeswehrsoldat in der Nähe des Stützpunktes Gao im Norden Malis. 13. November 2018

Berlin. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich nach dem Putsch im westafrikanischen Mali gegen einen Abzug der dort stationierten Truppen der Bundeswehr ausgesprochen. »Wir glauben, dass unsere Präsenz vor Ort weiterhin wichtig ist«, sagte Merkel am Montag in Berlin nach Videoberatungen des deutsch-französischen Ministerrats bei einer gemeinsamen Videopressekonferenz mit Präsident Emmanuel Macron.

Die Bundeswehr ist in Mali mit mehreren Hundert Soldaten vor Ort, um die dort stationierte französische Armee zu entlasten. Formal handelt es sich um einen »UN-Stabilisierungseinsatz« sowie um eine Teilhabe an der EU-»Ausbildungsmission« EUTM. Die frühere Kolonialmacht Frankreich ist in Mali mit mehr als 5.000 Soldaten im Einsatz. Macron hatte mit dem Rückzug der französischen Truppen gedroht, die laut eigenen Aussagen »den Terrorismus bekämpfen«, sollte Mali nach dem Putsch einen politischen Kurswechsel vornehmen. (dpa/jW)