Türkei verbietet Demos zum Jahrestag der Gezi-Proteste

(c) SOPA Images via ZUMA Wire Um die Pandemie kann es bei dem Verbot von Demonstrationen nicht gehen – erst vor drei Tagen gab es, zur Eröffnung einer neuen Moschee, am Taksim-Platz einen Massenauflauf. Istanbul, 28. Mai

Istanbul. In in Istanbul sind Demonstrationen zum achten Jahrestag der regierungskritischen Gezi-Proteste verboten worden. Versammlungen und Demonstrationen rund um den bei den Protesten vor acht Jahren zentralen Taksim-Platz seien untersagt, teilte das zuständige Bezirksamt im Istanbuler Stadtteil Beyoglu am Montag mit. Der Zusammenschluss Taksim Dayanismasi (Taksim-Solidarität) hatte zu einer Versammlung am Abend in der Nähe des Platzes aufgerufen. Bereits im Voraus wurde dieser großräumig mit Gittern abgesperrt.

Ende Mai 2013 hatten die Gezi-Proteste dort ihren Ausgang genommen. Sie richteten sich ursprünglich gegen ein geplantes Bauprojekt auf dem Areal des Gezi-Parks am Taksim. Die Demonstrationen weiteten sich zu landesweiten Protesten gegen die Regierung Recep Tayyip Erdogans und die regierende islamisch-konservative AKP aus. Bei der Niederschlagung der Proteste gab zahlreiche Verletzte und mehrere Todesopfer. (dpa/jW)