Ex-FPÖ-Chef Strache muss vor Gericht

Herbert Neubauer/APA/dpa Nicht mehr FPÖ, sondern »Team HC«: Der ehemalige österreichische Spitzenpolitiker Heinz-Christian Strache am 29. August 2020 in Wien

Wien. Im Zuge des österreichischen Ibiza-Skandals wird der ehemalige FPÖ-Spitzenpolitiker Heinz-Christian Strache in einem Korruptionsprozess vor Gericht stehen. Das Landgericht Wien verhandelt den Fall ab 6. Juli, wie eine Gerichtssprecherin am Montag bekanntgab. Der ehemalige Vizekanzler und Parteichef ist wegen Bestechlichkeit im Zusammenhang mit einem vermuteten Gesetzeskauf angeklagt. Herausgekommen waren Straches Machenschaften durch einen heimlichen Videodreh in einer Villa auf Ibiza, bei dem Straches Verhandlungen mit einer vermeintlichen russischen Oligarchin aufgezeichnet wurden. Die Aufnahme wurde später der Presse zugespielt.

Kern des Prozesses ist eine Spende eines Wiener Klinikbetreibers an die FPÖ in Höhe von 10.000 Euro. Aus Sicht der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wurde damit eine Gesetzesänderung erkauft, die es dem Betreiber ermöglichte, medizinische Behandlungen direkt mit den österreichischen Sozialversicherungen zu verrechnen. (dpa/jW)