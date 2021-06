Berlin. Joachim Löws DFB-Kicker bolzen sich wieder halbwegs solide in Richtung EM. Pünktlich zum Turnier ist auch Rattelschneck, unser bewährter Abwehrriegel des Albernen, in Topform. Wer ihn noch nicht live erlebt hat, bekommt jetzt die Gelegenheit dazu: Gemeinsam mit Zeichnerkollege Ol lädt Rattelschneck am Mittwoch, 9. Juni, in die Berliner »Wabe« (Danziger Str. 101, Vorbestellung: 0 30/9 02 95 38 50). Los geht es um 20 Uhr, Titel: »Jogi Löw kratzt sich am Sack, wenn er das Ende einer Veranstaltung herbeisehnt«. Und wenn er den Anfang herbeisehnt? Finden Sie es raus. (jW)