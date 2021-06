Die Welle reiten

San Salvador. Leon Glatzer aus Kassel ist der einzige deutsche Teilnehmer bei der olympischen Premiere im Wellenreiten vor der Küste von Chiba, 60 Kilometer südöstlich von Tokio. Der 24 Jahre alte Surfer qualifizierte sich am Wochenende bei den Weltmeisterschaften in El Salvador, fünf andere Deutsche verpassten eine Startberechtigung. An der olympischen Entscheidung nehmen jeweils 20 Männer und Frauen teil. (sid/jW)