Macht und Manipulation

imago images/MediaPunch Neues PR-Team: US-Präsident Joseph Biden (Arlington, 31.5.2021)

Zwei von drei Deutschen sind für eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland, drei von vier für die Fertigstellung der Ostseepipeline Nord Stream 2 – ausdrücklich auch gegen den Widerstand der USA. Eine übergroße Mehrheit befürwortet zudem die Schaffung eines gemeinsamen Wirtschaftsraumes von Lissabon bis Wladiwostok. Das ergab eine Forsa-Erhebung im Auftrag des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft und der Wintershall AG, deren Ergebnisse am 2. Juni parallel zum wirtschaftspolitischen »Russlandtag« in Rostock öffentlich gemacht wurden. In den Mainstreammedien wurden diese Ergebnisse konsequent ausgeblendet, das Dialogformat in der Ostseestadt dafür mit dem Label »umstritten« etikettiert. Wen wundert’s: Die Kernbotschaft – mehr Kooperation statt Konfrontation – liegt quer zum seit Jahren betriebenen Russland-Bashing von Taz bis FAZ, von den Hasspredigern bei Bild und Co. ganz zu schweigen.

Der Vorgang erklärt den Erfolg des Autors Michael Lüders, dessen neues Buch über die »scheinheilige Supermacht« USA seit Erscheinen Spitzenplätze auf den Bestsellerlisten belegt, obgleich es medial weitgehend ignoriert wird. Alternativ wird dem Autor wie in der Süddeutschen Zeitung »Verständnis für das Mullah-Regime in Iran« unterstellt, weil er in den Chor gegen den »Schurkenstaat« nicht einzustimmen bereit ist und das Hochfahren der iranischen Urananreicherung als Reaktion auf die Kündigung des Atomabkommens durch den damaligen US-Präsidenten Donald Trump darzustellen versucht: »Wer, wie die iranische Führung, das Messer an der Kehle spürt, hat zwei Möglichkeiten: Selbstaufgabe oder Widerstand. Die Iraner haben auf den ›maximalen Druck‹ der USA mit ›maximalem Gegendruck‹ reagiert.«

Die USA sind kein »selbstloser Hegemon«, sondern ein Imperium – auch wenn hiesige Meinungsmacher nicht müde werden, das Gegenteil zu behaupten und bei internationalen Konflikten routiniert mit zweierlei Maß zu messen. Hätte der Wikileaks-Gründer Julian Assange auch nur halb so viel mediale Aufmerksamkeit, überschwengliche Unterstützung und kollektive chefredaktionelle Sympathiebekundung wie der russische Oppositionelle Alexej Nawalny, er würde längst nicht mehr in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis in Isolationshaft seine Gesundheit zerstören lassen müssen, um ein Exempel zur Abschreckung Imperium-kritischer Journalisten statuieren und die von den USA gnadenlos geforderte Auslieferung absichern zu können. Lüders erinnert daran, dass die Herrschaft des erratischen Milliardärs Trump als Oberkommandierender im Weißen Haus kein Betriebsunfall war. Unter Biden mag sich vieles in der PR ändern, doch in der realen Politik gilt weiterhin »America first«. Biden hält wie sein Amtsvorgänger Trump an der Verfolgung von Assange fest und will den Journalisten wegen der Enthüllung von US-Kriegsverbrechen und CIA-Folter bis zum Ende seiner Tage in US-Haft bannen. 175 Jahre sollen es schon sein.

Lüders warnt vor transatlantischen Illusionen. Auch Biden werde, »wie jeder seiner Vorgänger seit dem Zweiten Weltkrieg, Militär und Geheimdienste weltweit einsetzen, nötigenfalls Kriege führen zur Wahrung der eigenen Vormachtstellung«. Dem Einfluss des militärisch-industriellen Komplexes werde er sich schwerlich entgegenstellen, der fortschreitenden Oligarchisierung der US-Politik nicht entgegenwirken (können). Und gegenüber Russland und China werde er »ebensowenig auf Deeskalation setzen wie die Präsidenten vor ihm«. Zudem könne niemand garantieren, dass in vier Jahren nicht erneut eine unberechenbare Figur wie Trump ins Weiße Haus einziehe oder ein evangelikaler Christ. Sollten die EU und Deutschland weiterhin darauf verzichten, »ihr Eigengewicht gegenüber Washington zu stärken, machen sie sich strategisch von ein paar hundert oder tausend Wählerstimmen in den maßgeblichen ›Swing-Staaten‹ abhängig«, so Lüders. Zum anderen wandle sich die Welt unaufhörlich. Die USA würden »vorerst« eine Supermacht bleiben, hätten aber ihren historischen Zenit überschritten. Die kommende Supermacht werde China sein, »und die Europäer müssen, ob sie wollen oder nicht, für ihre Interessen selbst einstehen«.

In seinem Buch fordert Lüders meinungsoffene, streitbare Auseinandersetzungen über außenpolitische Grundsatzfragen ein. Er seziert die Macht und beschreibt an zahlreichen Beispielen die mit ihr einhergehende Manipulation der öffentlichen Meinung. Im Buch wird dazu aufgerufen, die US-amerikanische Konfrontationspolitik gegenüber Russland nicht länger mitzutragen: »Ein freier Personen- und Warenverkehr zwischen Lissabon und Wladiwostok mag nicht im Interesse Washingtons liegen, wohl aber im Interesse der Völker diesseits wie jenseits des Urals.« Neue Zeiten erforderten neues Denken, so der Autor. Die künftige Welt werde »eine multipolare sein«. Gefragt sei eine »Politik des Ausgleichs, nicht der Konfrontation und eines weiteren Rüstungswettlaufes«.

Das Werk ist ein lesenswertes Handbuch für das Verständnis von Geopolitik und Medienmanipulation, die an Beispielen wie der Entführung des iranischen Tankers »Grace 1« im Sommer 2019, der Ermordung des iranischen Generals Kassem Soleimani im Januar 2020 beim Besuch in Bagdad oder den Enthüllungen der Whistleblowerin Katharine Gun und ihrer Verfolgung seziert werden. Der faktensatte Aufklärungsband hätte es verdient, von der Bundeszentrale für politische Bildung zeitnah als Massenreprint für den Schulunterricht aufgelegt zu werden. Das Buch hilft, über Zusammenhänge von Macht, Herrschaft, Wirtschaft und Meinungsmache nachzudenken, das Wichtige vom Nebensächlichen zu unterscheiden und sich nicht in Sackgassen zu verrennen. Lüders regt an, Fragen zu stellen, statt immer nur dieselben Antworten wiederzukäuen.