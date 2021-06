Gas gegen Greenback

Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov Rohr frei: Die Versorgung der BRD mit russischem Gas über die Leitung Nord Stream 2 nimmt Gestalt an

Es war eine Punktlandung. Am Freitag ist nach russischen Angaben die erste der beiden Röhren der Ostseepipeline fertiggestellt worden. Und Präsident Wladimir Putin ließ sich nicht nehmen, die Nachricht vor den Teilnehmern des Internationalen Wirtschaftsforums in Sankt Petersburg tagesaktuell mitzuteilen.

Die Aktien des Betreibers Gasprom stiegen daraufhin an der Moskauer Börse auf den höchsten Stand seit 2008. Nach Putins Angaben ist Gasprom bereit, die Leitung zu befüllen. Die ersten Lieferungen könnten in etwa zehn Tagen beginnen. Alles liege jetzt daran, ob die Bundesrepublik die Genehmigung zur Inbetriebnahme erteile. Für die Fertigstellung der zweiten Röhre sind nach Putins Angaben noch etwa zwei Monate erforderlich. Putin bot der Ukraine an, auch weiterhin Transitland für russisches Gas zu bleiben. Dazu müsse Kiew allerdings mit den verlangten Gebühren heruntergehen.

Russlands Finanzminister Anton Siluanow kündigte an, dass der staatliche »Fonds für Nationalen Wohlstand« sich innerhalb eines Monats aus Anlagen im US-Dollar zurückziehen werde. Sie betrugen zuletzt trotz mehrfacher Ankündigungen zur »Dedollarisierung« immer noch 35 Prozent. Die bisher in US-Währung investierten Mittel würden in Euro und die chinesische Währung Yuan umgeschichtet. Künftig werde Russland 40 Prozent seiner Reserven in Euro und weitere 30 in Yuan halten, außerdem 20 Prozent in Gold und jeweils fünf Prozent in britischen Pfund und Yen.

Auch Putin ging auf den Abschied Russlands vom US-Dollar ein. Nach einem Bericht des Wiener Standard sagte er, die USA nutzten ihre Währung als Werkzeug des Wirtschaftskrieges. Russland könne deshalb erwägen, Öl- und Gasgeschäfte künftig in Euro und anderen Währungen abzuwickeln, so der russische Staatschef. Es wäre ein harter Schlag für den US-Dollar, falls Russlands Ölfirmen die Währung nicht mehr nutzen würden, merkte Putin an. Moskau wolle das aber nicht tun. Nicht zuletzt wohl auch deshalb, weil frühere Versuche des Irak und Libyens, aus dem Regime des Petrodollars auszusteigen, von den USA mit Kriegen beantwortet worden sind.

Putin kündigte im übrigen ein ambitioniertes russisches Programm zum Klimaschutz an. Der Nettoausstoß Russlands an Treibhausgasen solle bis 2050 stärker reduziert werden als in der EU. Die Regierung solle bis Oktober einen entsprechenden Plan für die kommenden 30 Jahre ausarbeiten. Ebenso sollen Ausländer ab Juli die offizielle Möglichkeit erhalten, sich in Russland mit »Sputnik V« gegen Covid-19 impfen zu lassen. Mit Bahrain wurde bei dem Forum eine Absichtserklärung zum Aufbau einer Lizenzproduktion von »Sputnik V« in dem nahöstlichen Land unterzeichnet.

Während aus Österreich dessen Bundeskanzler Sebastian Kurz per Video zu der Plenarsitzung zugeschaltet war, war der einzige aktive Politiker aus Deutschland, der an dem Treffen in Sankt Petersburg teilnahm, der Bundestagsabgeordnete Klaus Ernst (Die Linke). Allerdings waren die Vorstandsvorsitzenden der drei auf deutscher Seite an Nord ­Stream 2 beteiligten Unternehmen anwesend und sprachen sich übereinstimmend dafür aus, mit Russland »im Gespräch zu bleiben«. Der Chef des aus dem Eon-Konzern herausgelösten Gashändlers Uniper, Klaus-Dieter Maubach, verwies darauf, dass die deutsch-russischen Energiebeziehungen in den vergangenen 50 Jahren immer stabil gewesen seien. Es gebe keinen Anlass, an dieser Verlässlichkeit zu zweifeln. Der Vorstandsvorsitzende des Bereichs Energie bei Siemens, Christian Bruch, rief die Wirtschaft auf, die Beziehungen zu Russland in die eigenen Hände zu nehmen. Man dürfe diesen Bereich nicht der Politik überlassen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die diese Äußerungen am Wochenende referierte, sprach von einem »Kuschelkurs« deutscher Manager gegenüber Russland. Er ist allerdings auch durch reale Zahlen gestützt. Wie eine Vertreterin der deutsch-russischen Außenhandelskammer gegenüber der Deutschen Welle erklärte, betrug allein im ersten Quartal dieses Jahres das Volumen der deutschen Direktinvestitionen in Russland 1,1 Milliarden Euro. Es habe damit das Vorpandemieniveau wieder erreicht. Im Coronajahr 2020 lag Deutschland als Herkunftsland ausländischer Direktinvestitionen in Russland vor China und Katar auf Platz eins.