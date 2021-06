Trauer in Burkina Faso

Zohra Bensemra/REUTERS Mehr als eine Million Menschen befinden sich in Burkina Faso auf der Flucht (Flüchtlingscamp in Ouagadougou, 19.11.2020)

Bei einem Überfall auf das zum Département Sebba gehörende Dorf Solhan in Burkina Faso sind in der Nacht zum Sonnabend mindestens 138 Menschen ermordet worden. Die Täter brannten Häuser und Marktstände nieder, berichtete unter anderem die britische BBC. Solhan liegt in der Sahelzone, einer der ärmsten Regionen der Welt. Präsident Roch Marc Christian Kaboré rief eine dreitägige Staatstrauer aus.

Bis jW-Redaktionsschluss hatte sich noch keine Gruppe zu dem Massaker bekannt, die blutige Handschrift lässt aber auf radikale Islamisten schließen. Die Angreifer schalteten zunächst einen Posten der bewaffneten Bürgerwehr »Freiwillige zur Verteidigung der Heimat« (VDP) aus. Danach drangen sie in die Häuser ein und töteten die Bewohnerinnen und Bewohner, erfuhr die französische Nachrichtenagentur AFP am Sonnabend aus einer lokalen Quelle. Es wäre der folgenschwerste Angriff der Dschihadisten in dem westafrikanischen Land, das im Norden und Westen an Mali und im Osten an Niger grenzt. In beiden Staaten treiben ebenfalls Terrorgruppen ihr Unwesen, die sich zu Al-Qaida oder dem »Islamischen Staat« bekennen.

In den letzten drei Jahren stieg die Zahl derer, die in Burkina Faso Opfer von Terrorakten wurden, stetig an. Seit 2015 fielen bereits mehr als 1.400 Menschen der Gewalt zum Opfer. Mehr als eine Million Menschen befinden sich zudem auf der Flucht. Hinzu kommen rund 20.000 Flüchtlinge aus Mali, die in Burkina Faso in Lagern leben.

Die Bürgerwehr VDP war Anfang 2020 gegründet worden, um die überforderte Armee im Kampf gegen die Dschihadisten zu unterstützen. Nach zwei Wochen der militärischen Ausbildung startet der Einsatz der Freiwilligen, von denen bereits rund 200 gefallen sein sollen. Ein weiterer starb am Freitag abend, als Bewaffnete das Dorf Tardaryat, rund 150 Kilometer nördlich von Solhan überfielen. Zudem fielen diesm Angriff 13 Zivilisten zum Opfer, die Täter raubten der Nachrichtenagentur AFP zufolge Motorräder und Vieh. Ob ein Zusammenhang zwischen den Angriffen auf Solhan und Tardaryat besteht, ist unklar. Neben den Dschihadisten marodieren auch andere Banden in Burkina Faso.

Das niederländische Institut für internationale Beziehungen Clingendael kam im vergangenen März zu dem Schluss, dass die VDP den Konflikt in Burkina Faso noch verschärfen, weil sie fast ausschließlich gegen das Volk der Fulbe, auch Fulani genannt, vorgehen. So sei es in der Vergangenheit zu willkürlichen Verhaftungen, Folter, Vergewaltigungen und Hinrichtungen gekommen. Die Fulbe, die größtenteils muslimischen Glaubens sind und in Burkina Faso vor allem in der Sahelzone leben, stellen eine der größten Bevölkerungsgruppen in Westafrika.

Erst vor wenigen Wochen hatte Brukina Fasos Verteidigungsminister Chériff Sy dem Département Sebba einen Besuch abgestattet und den Menschen versichert, dass sie nach einer Reihe von Militäroperationen in der Region wieder sicher leben könnten. Doch als die Angreifer Freitag nacht in das Dorf eindrangen, blieb die Armee in ihrer nahen Kaserne, berichtete ein Korrespondent des TV-Senders Al-Dschasira am Sonntag: »Sie haben nicht reagiert. Sie erschienen nicht.«

»Wir müssen zusammenhalten und uns gegen diese Mächte des Bösen wehren«, beschwor Präsident Kaboré seine Landsleute am Sonnabend über den Kurznachrichtendienst Twitter. UN-Generalsekretär António ­Guterres »verurteilt den abscheulichen Angriff aufs schärfste und unterstreicht die dringende Notwendigkeit für die internationale Gemeinschaft, die Mitgliedstaaten im Kampf gegen den gewalttätigen Extremismus und dessen inakzeptablen menschlichen Tribut zu verdoppeln«, ließ sein Sprecher, Stéphane Dujarric, verlauten.