Aktionstag gegen Autobahnbau

Bundesweit haben am Sonnabend Tausende Aktivistinnen und Aktivisten gegen den Bau neuer Autobahnen demonstriert. In Berlin beteiligten sich Hunderte an den Protesten gegen den Weiterbau der Stadtautobahn A 100 zwischen Neukölln und Treptow. Circa 80 blockierten eine Baustellenzufahrt an der Sonnenallee (Foto). Laut Deutscher Journalistinnen- und Journalistenunion (DJU) in Verdi sind dabei auch zwölf Pressevertreter teilweise eingekesselt, in Gewahrsam genommen und wegen Hausfriedensbruchs angezeigt worden. (dpa/jW)