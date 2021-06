»Leider wurden diese meist nicht beachtet«

Robert Michael/dpa-Zentralbild Schon zu Beginn der Coronazeit in Deutschland erprobten Sportvereine pandemiegerechte Trainigskonzepte (Dresden, 5.5.2020)

Als erster Vorsitzender der Deutschen Sportjugend, DSJ, der Nachwuchsorganisation des Deutschen Olympischen Sportbundes, DOSB, vertreten Sie rund zehn Millionen Mitglieder im Alter bis 26 Jahre. Sind jene Altersgruppen in der Pandemie sportlich am meisten unter die Räder geraten?

Ja, darum gilt dieser Krise und ihren Auswirkungen schon seit Monaten unser Hauptaugenmerk. Kinder und Jugendliche sind von dieser Pandemie ex­trem betroffen mit Folgen nicht nur für ihre körperliche Entwicklung und wegen des Bewegungsmangels. Der Sportverein und die Schule sind meistens die einzigen Bereiche, in denen Kinder und Jugendliche außerhalb der Familie soziale Kontakte pflegen und Freunde treffen. Wenn das über einen längeren Zeitraum komplett wegbricht, kann dies zwangsläufig nicht ohne soziale Folgen bis hin zu psychischen Schäden bleiben.

Nach Ihrer Wahl im April sprachen Vorstandskollegen davon, dass nun ein neues Kapitel aufgeschlagen werde. Werden Sie die Interessen des sportlichen Nachwuchses jetzt deutlich hörbarer und forscher artikulieren?

Wir hatten unsere Positionen, auch über die Netzwerke und unsere Mitgliedsorganisationen in den Ländern, immer wieder artikuliert. Sportvereine sind ein sicherer Ort, und sie haben ausgezeichnete Hygienekonzepte entwickelt. Das gilt sogar für eine Teamsportart wie den Basketball. Auch da wurden Angebote entwickelt, wie kontaktlos und verantwortungsvoll trainiert werden könnte. Leider wurden diese Konzepte von den Entscheidungsträgern meistens nicht anerkannt und nicht beachtet. Das hat vor allem dort, wo diese Konzepte entstanden sind und wo sie praktisch hätten umgesetzt werden können, zu Unverständnis und Frustration geführt.

Seit Beginn der Pandemie hat der DOSB mindestens 1,5 Millionen Mitglieder verloren, davon überproportional viele Kinder und Jugendliche. Wie wollen Sie diesen Trend stoppen?

Vereinsaustritte hat es immer gegeben, aber die Zahlen sind in den vergangenen Monaten noch mal höher als sonst. Weil der Sportbetrieb auf Eis lag, ist allerdings kein einziges neues Mitglied hinzugekommen. Das muss sich so schnell wie möglich ändern. Kinder und Jugendliche sollen über Aktionstage oder andere Veranstaltungen zurückfinden und darüber informiert werden: Es geht wieder los, wir sind wieder für euch da!

Wir sind froh, jetzt von den zwei Milliarden Euro vom sogenannten Nachholprogramm der Bundesregierung zu profitieren und daraus Mittel für den Schwerpunkt außerschulische Bereiche zu bekommen. Der größte Teil dieser Mittel soll zügig in Projekte fließen, die unsere Mitglieder vor Ort umsetzen. 2019 hatten wir dafür insgesamt 14 Millionen Euro zur Verfügung.

Wie groß ist die Konkurrenz durch den E-Sport-Bereich?

Die Möglichkeiten der neuen Technik sind für Jugendliche verlockend und könnten vor allem jene vom klassischen Sportbetrieb abhalten, die bisher nicht mit der letzten Leidenschaft in die Sporthalle oder auf den Sportplatz kamen. Andererseits hat gerade die Pandemie gezeigt, wie Sportvereine über das Digitale mit ihren Mitgliedern in Kontakt bleiben und neue Trainingsformate entwickeln konnten. Technik wurde im Sinne des herkömmlichen Sports sinnvoll und kreativ eingesetzt, das Szenario muss nicht nur bedrohlich sein.

Ihr Start ins neue Amt verlief turbulent. Unmittelbar zuvor hatten DOSB-Mitarbeiter in einem anonymen Schreiben Präsident Alfons Hörmann vorgeworfen, es herrsche eine »Kultur der Angst« im Verband. Auf dem Fuße folgte am 7. Mai eine »Ehrenerklärung« des DOSB-Präsidiums zugunsten von Hörmann. Sie trug zwar nicht Ihre Unterschrift, legte aber nahe, dass Sie als taufrisches Mitglied die Sicht des Gesamtpräsidiums mittragen. Sie hätten doch leicht sagen können: Bitte ohne mich, mir fehlt noch der Überblick!

Das Statement wurde am 7. Mai um die Mittagszeit veröffentlicht, und ich war in die Erstellung in keiner Form eingebunden. Zumal ich laut den Statuten erst bei der nächsten DOSB-Mitgliederversammlung im Dezember offiziell ins Präsidium gewählt werden kann. Bis dahin bin ich dort nur Gast und am Abend des 7. Mai als Mitglied kooptiert worden.