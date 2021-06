Kampf um die Republik

imago/ZUMA/Keystone Prinz Umberto grüßt kurz nach Kriegsende im Mai 1945 in Rom. Ein Jahr später sollte er König werden. Dann sprach sich das Volk mehrheitlich gegen die Monarchie aus, und für ihn hieß es: »Arrivederci!«

Anfang Juni 1946 war es mit der Monarchie in Italien vorbei. In einem am 2. Juni abgehaltenen Referendum stimmten 12.717.923 Menschen, das waren 54,3 Prozent der Stimmberechtigten, für die Republik. Bei den gleichzeitig anberaumten Wahlen zur Verfassungsgebenden Versammlung erreichten die bürgerliche Democrazia Cristiana (DC) 35,2 Prozent, die Sozialistische Partei (PSI) 20,7 und die Kommunistische Partei (PCI) 18,9. Die faschistische »Jedermannfront«, Fronte dell’Uomo Qualunque, kam auf 5,3 Prozent.

Seit dem Sieg über das Besatzungsregime der Wehrmacht und über die Mussolini-Faschisten Ende April 1945 hatte es zwischen den von Kommunisten und Sozialisten angeführten antifaschistischen Kräften und der Reaktion scharfe Auseinandersetzungen mit wechselnden Erfolgen über eine mögliche antifaschistische und demokratische Nachkriegsordnung gegeben, in der es darum ging, die politischen und sozioökonomischen Grundlagen des Faschismus zu beseitigen.

Entscheidender Faktor der Klassenkämpfe war der PCI, der mit etwa zwei Millionen Mitgliedern als politisch einflussreichste und auch zahlenmäßig stärkste Kraft aus dem antifaschistischen Widerstand hervorgegangen war. Mit dem PSI, mit dem er seit 1934 durch ein Aktionseinheitsabkommen verbunden war, stimmte er in diesen Fragen grundsätzlich überein.

PCI-Generalsekretär Palmiro Togliatti trat für eine antifaschistisch-demokratische Umgestaltung auf parlamentarischem Weg ein. Kommunisten und Sozialisten stellten nicht die Forderung nach Sozialismus als Tagesaufgabe, verlangten jedoch, das Eigentum des Großkapitals und der Großagrarier durch Nationalisierungen und eine Agrarreform zu beschneiden.

Unterstützt von der US-amerikanischen Besatzungsmacht lehnten die führenden Kapitalkreise und das Königshaus diese Forderungen ab. Im Mai 1945 kam die »Allied Military Government for Occupied Territories« (AMGOT) den Forderungen der DC-Rechten und der Liberalen nach und entwaffnete alle Partisanenverbände. Damit wurde den örtlichen und regionalen Befreiungskomitees, die in Norditalien die faktischen Machtorgane bildeten und demokratische Reformen eingeleitet hatten, ihr wichtigster Rückhalt genommen.

»Nationale Versöhnung«

Im Juni 1945 löste die AMGOT das »Hohe Kommissariat zur Verfolgung der Regimeverbrecher« auf und setzte eine sogenannte Amnestie der »nationalen Versöhnung« durch, mit der die Säuberungen im öffentlichen Dienst beendet wurden. Von etwa 20.000 bis 30.000 von ordentlichen Gerichten durchgeführten oder eingeleiteten Verfahren wurden die meisten eingestellt, mehr als 11.000 bereits ergangene Urteile aufgehoben oder Begnadigungen gewährt. Zu den Freigelassenen gehörte der Chef der berüchtigten 10. Torpedobootflotille, Fürst Junio Valerio Borghese, der wegen mindestens 800fachen Mordes an Widerstandskämpfern als Kriegsverbrecher verurteilt worden war. Dabei hatte der diesbezügliche Erlass festgelegt, dass Faschisten, die »wichtige öffentliche, politische oder militärische Führungsfunktionen« innegehabt hatten, von der Amnestie auszuschließen waren.

Danach gelang es den Linken am 21. Juni 1945 mit der Berufung des Vorsitzenden der kleinbürgerlichen Aktionspartei, Ferruccio Parri, zum Ministerpräsidenten anstelle des zum Rücktritt gezwungenen Liberalen Ivanoe Bonomi, den weiteren Vormarsch der Reaktion vorerst zu stoppen.

Luigi Longo, nach Togliatti der zweite Mann in der PCI-Führung, suchte die Basis der Partei, die starke Bastionen in den Großbetrieben von Mailand, in Turin (dem Sitz der FIAT-Zentrale) und der Hafenstadt Genua hatte, gegen »die Magnaten der Industrie, der Finanz und des Großgrundbesitzes« zu mobilisieren, um »gegen die Reaktion« zu marschieren, die sich um die Monarchie sammelte.

Die USA holten zum Gegenschlag aus. Der Präsident der Bank of America, der Italoamerikaner Amadeo Giannini, forderte in Rom Parris Sturz, andernfalls würde Italien keine weiteren »Finanzhilfen« erhalten. DC und Liberale provozierten danach eine Regierungskrise und setzten Parris Rücktritt und am 6. Dezember die Berufung von Alcide De Gasperi durch. PCI und PSI verblieben in der Regierung, mit dem Ziel, den rechten Vormarsch aufzuhalten und antifaschistische Grundsätze der Resistenza zu verteidigen.

Wütende Hetze

Zum nächsten Feld der Klassenkämpfe wurden am 10. März 1946 die ersten Kommunalwahlen seit Kriegsende in 5.722 von insgesamt 7.294 Städten und Gemeinden, die als nationaler Querschnitt gesehen wurden. Die DC erhielt etwa 50 Prozent der Stimmen, während PCI und PSI auf 40 Prozent kamen. Nun wurde der Kampf um die Republik zum Höhepunkt der Auseinandersetzungen über die Nachkriegsordnung.

Die antifaschistische Einheitsregierung hatte im Juni 1944 festgelegt, dass die Verfassunggebende Versammlung darüber entscheiden sollte. De Gasperi versuchte zunächst, die Wahlen zur Konstituante hinauszuschieben, damit die reaktionären Kräfte wieder Fuß fassen konnten, um dann eine Abstimmung über die Monarchie scheitern zu lassen. Als das fehlschlug, setzte er für den 2. Juni 1946 ein Referendum darüber und gleichzeitig Wahlen zur Verfassungsgebenden Versammlung an. Die Monarchisten, unterstützt von Faschisten und Papst Pius XII. begannen eine wütende Hetze gegen das Referendum.

Mit der Ausrufung des Prinzregenten zum König Umberto II. am 9. Mai 1946 wurde das ebenfalls 1944 geschlossene Abkommen über dessen Statthalterschaft gebrochen. Kommunisten und Sozialisten orientierten auf das Referendum, während die DC diese Frage offenließ und sich darauf konzentrierte, die meisten Sitze in der Konstituante zu erringen. Die Liberalen sprachen sich für die Beibehaltung der Monarchie und die Wiedereinführung vorfaschistischer Staatsstrukturen aus. Wahlanalysen belegten, dass von den 10.719.284 Wählern (das entsprach 45,7 Prozent), die für die Monarchie gestimmt hatten, ein Großteil Anhänger der DC waren.

Umberto weigerte sich, seine Niederlage anzuerkennen. Monarchisten und Faschisten entfesselten vor allem im Süden, wo unter den zum Teil noch halbfeudalen Verhältnissen und dem kaum von Faschisten gesäuberten Staatsapparat eine Mehrheit für das Königshaus gestimmt hatte, blutige Auseinandersetzungen, um wegen angeblicher »Unregelmäßigkeiten« eine Annullierung des Referendums durchzusetzen. Als Kommunisten und Sozialisten Massendemonstrationen für die Republik organisierten, floh Umberto ins faschistische Portugal, von wo aus er weiter gegen die Republik hetzte. Die Königsfamilie und ihre Anhänger blieben bei ihrer feindseligen Haltung gegenüber der Republik und wurden des Landes verwiesen. In der Verfassung wurde ein Rückkehrverbot für die männlichen Savoyer festgeschrieben. Die Konstituante trat am 25. Juni 1946 zu ihrer ersten Sitzung zusammen, um die Verfassung der Republik auszuarbeiten.