Telex Hatten immer schon etwas Parodistisches: Telex

Zwei verschlagene Figuren an den Tasten und in der Mitte ein Typ mit dem Charme eines Sozialkundelehrers: Das waren Telex 1980. Wer es nicht glaubt, sollte nachgucken: Die belgische Elektronikband, eine Mischung aus elegantem Prä-Electronic-Body-Music-Pop und Kraftwerk-Parodie, ist damals mit ihrer Single »Euro-Vision« beim Grand Prix Eurovision de la chanson, dem heutigen ESC, angetreten. Und hat mit ihrer tollen Nichtperformance den drittletzten Platz belegt. Zweite wurde damals Jahr Katja Ebstein mit »Theater«. Soviel zum Thema Pop und Niveau in Europa.

Was man darüber leicht vergisst: Belgien hat in Sachen elektronischer Avantgarde immer eine wichtige Rolle gespielt. Im Electropop gab es Plastic Bertrand oder Lio, später die einflussreichen Front 242, The Klinik oder A Split Second, also die Abteilung Gruftis und Artverwandte machen sperrige Computermusik. Aber auch in Sachen Techno und Eurodance/Eurotrash, wir sagen nur Technotronic und 2 Unlimited, gab es immer eine Antwort aus den Katakomben Brüssels.

Beim Eurovision Song Contest sind indes nur Telex angetreten. Telex, 1978 gegründet, ein Trio aus Nerds in Anzügen und mit weißen Kaschmirschals, hatten immer schon etwas Parodistisches – nicht unähnlich Devo oder den Residents. Und sie haben diese Kunst der elektronischen Dekonstruktion sehr gern in Coverversionen ausgelebt, bereits 1979 schnappten sie sich den Rock ’n’ Roll – Bill Haleys »Rock Around The Clock«. Auch auf dem neuen Album »This Is Telex« tun sie das. Wir hören »Dear Prudence« von den Beatles, »The Beat Goes On/Off«, ohne »Off« von Sonny and Cher oder – klar – »La Bamba«.

Doch was heißt neu? Das Album besteht aus allerlei bereits Veröffentlichtem in neuen digitalen Bearbeitungen und zwei, drei Tracks, die so bisher schwer aufzufinden waren. Die Band um den Nichtsänger Michel Moers und den Tastaturreitern Dan Lacksman und Marc Moulin existiert als solche nicht mehr, erst recht seit Moulin 2008 gestorben ist (das offizielle letzte Album stammt von 2006). Vielmehr pflegen sie ihren Nachlass mit Kompilationen und dem einen oder anderen frischen Bonbon; nicht unähnlich dem, was die Vorbilder aus Düsseldorf, Kraftwerk, vorgemacht haben.

Parodistisch wirkt das auch, weil die Zeit in Sachen Elektronik für und gegen sie spielt. Was 1980 noch ungewöhnlich und futuristisch klang, ist 2021 hübscher Trash mit Billigmitteln; hatten Telex damals eine Camp-Note, so haben sie die zwar immer noch, aber aus völlig anderen Gründen. 2021 klingen Telex nämlich nach Atari, nach Pong oder dem Commodore VC-20, nach Bill Gates’ Garage und der Spielshow von Thomas Gottschalk, »Telespiele«. Also ziemlich retro.

Kann man diese Musik noch guten Gewissens hören? ­Warum nicht. Noch Stereo Total bemühten sich, wie Telex zu klingen. Und Kraftwerk, ungleich ernster, teutonischer, zackiger, haben ein Spätwerk hingelegt, das sich heute nur mit leisem Lächeln hören lässt. Wie auch immer: »Twist à Saint-Tropez« von Telex klingt frisch und nach besseren Zeiten gleichzeitig, und das Vinyl der neuen Telex sieht sowieso toll aus. Alors, les enfants, let’s electropop!