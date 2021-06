Schlupflöcher für Konzerne

Jonathan Ernst/REUTERS »Besteuer mich, wenn du kannst«: Amazon-Boss Jeffrey Bezos verlagert seine Gewinne in Offshore-Zentren (Washington, 17.5.2021)

Im globalisierten Kapitalismus spielen Konzerne Staaten gegeneinander aus, unter anderem bei den Steuern. Gewinne werden dorthin verlagert, wo die Verpflichtungen, sich an der Finanzierung des Gemeinwohls zu beteiligen, am geringsten sind. Die Regierungen unterbieten sich mit Schnäppchenangeboten. Digitalkonzerne wie Amazon und Facebook werden von den nationalen Steuersystemen ohnehin kaum erfasst. In der EU und im Rahmen der G-7-Staaten wird derzeit beraten, wie die Lage verbessert werden kann.

Doch der Einfluss mächtiger Kapitalfraktionen in Brüssel ist groß – sei es über die umfassenden Lobbystrukturen, die eigenen Leute in EU-Institutionen wie der Kommission und dem EuGH, oder über die Vetorechte EU-interner Steueroasen wie Luxemburg und Irland. Vielfach geforderte Maßnahmen wie eine EU-weite Mindeststeuer auf Profite oder Wirtschaftssanktionen gegen Dumpingstaaten sind daher außer Reichweite.

Zumindest in Sachen Steuertransparenz gab es zuletzt jedoch Fortschritte. So konnten sich die Verhandlungsführer des EU-Rates und des Parlaments am Dienstag nach mehrjährigen Debatten auf einen Kompromisstext für eine Richtlinie zur länderbezogenen Steuerberichterstattung einigen. Vorgesehen ist, dass Unternehmen mit einem jährlichen, weltweiten Umsatz von mehr als 750 Millionen Euro künftig ihre Steuerinformationen für jeden EU-Staat separat offenlegen müssen. So soll transparent gemacht werden, ob ein Konzern in einem Land Steuern bezahlt, die dem Ausmaß der dort realisierten Profite entsprechen.

Jedoch: Legt ein Konzern in diesem Rahmen offen, dass er einen viel zu geringen Teil seiner Gewinne an den Fiskus abführt, hat das keine unmittelbaren Konsequenzen. Laut dem EU-Parlamentarier Sven Giegold (Grüne) bekommt der Staatenbund mit der Richtlinie dennoch »ein scharfes Schwert gegen Steuervermeidung« in die Hand. Durch die Offenlegungspflicht werde Steuerdumping jedes Jahr für alle sichtbar. Damit führe »aggressive Steuervermeidung für einzelne Unternehmen zu regelmäßigen Reputationsschäden«, so der Finanzexperte. Die EU werde »weltweit zum Vorreiter für Steuertransparenz«.

Beim einst von Giegold mitgegründeten Netzwerk Steuergerechtigkeit stößt die Einigung auf weniger Begeisterung. Die neue Richtlinie sei ein »erster Schritt für mehr Steuertransparenz«, enthalte »jedoch große Lücken«, hieß es am Donnerstag. Kritisiert wird, dass multinationale Konzerne nur die Daten zu Steuerzahlungen und Gewinnen in EU-Staaten und einigen wenigen von der EU gelisteten Steueroasen veröffentlichen müssen. Die Liste sei jedoch politisch motiviert und enthalte kaum relevante Offshore-Plätze. Aktivitäten etwa auf den Britischen Jungferninseln, den Kaimaninseln und Bermuda blieben somit intransparent. Die lückenhafte Richtlinie »könne dazu führen, dass Konzerne ihre Gewinne noch stärker in Gebiete außerhalb der EU verschieben, um Offenlegungspflichten zu umgehen«.

Darüber hinaus enthalte die Richtlinie ein weiteres Schlupfloch, da sie Konzernen erlaube, »Informationen bis zu fünf Jahre geheimzuhalten, wenn sie als kommerziell sensibel angesehen werden«. Das ermögliche beispielsweise, »Daten zu Gewinnverschiebungen in Niedrigsteuerländer zurückzuhalten«, so das Netzwerk Steuergerechtigkeit weiter.

Die Frage nach internationaler Kooperation bei der Besteuerung multinationaler Konzerne steht am Freitag und Sonnabend auch auf der Agenda der G-7-Finanzminister, die sich in London treffen. Vor dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der beteiligten Länder im Juni soll eine gemeinsame Position ausgelotet werden, nachdem die US-Regierung einen globalen Mindeststeuersatz von 15 Prozent auf Konzerngewinne vorgeschlagen hatte.

Darüber hinaus beraten die Finanzminister über die Besteuerung internationaler Digitalkonzerne. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte im Vorfeld angekündigt, man wolle das Problem lösen, »dass die großen globalen Digitalplattformen nur sehr wenig zur Finanzierung der Gemeinwesen beitragen, in denen sie den größten Teil ihrer Gewinne und Umsätze machen«. 2019 war es allerdings die Bundesregierung, die eine EU-weite Digitalsteuer blockiert hatte. Frankreich und Österreich hatten daraufhin entsprechende Konzepte auf nationaler Ebene umgesetzt.

Gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus Frankreich, Italien und Spanien veröffentlichte Scholz am Freitag in der britischen Zeitung The Guardian einen Gastbeitrag und kündigte darin an, bei den globalen Unternehmenssteuern eine schnelle Einigung zu wollen. Es gebe nun die »Chance, multinationale Unternehmen dazu zu bringen, ihren fairen Anteil zu zahlen«, so die vier Finanzminister. Angestrebt werde ein internationales Steuersystem, das »fit« für das 21. Jahrhundert ist.