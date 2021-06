Uniformierte Gefährder

mekcar / Panthermedia / imago Alles sehen wollen: Kein Bit und kein Byte wollen Innenminister der Privatsphäre überlassen

Auch in der Pandemie ruht der Kampf gegen mehr Massenüberwachung und Repression nicht. In mehreren Bundesländern setzen sich aktuell die Gegnerinnen und Gegner von Verschärfungen der jeweiligen Polizei- und Versammlungsgesetze zur Wehr. Am Donnerstag reichte etwa das in Mecklenburg-Vorpommern aktive Bündnis »SOGenannte Sicherheit« gemeinsam mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte e. V. (GFF) Verfassungsbeschwerde gegen das neue Sicherheits- und Ordnungsgesetz (SOG) in Mecklenburg-Vorpommern ein.

Das juristische Vorgehen richte sich insbesondere »gegen den Einsatz von Staatstrojanern, also das Aufspielen einer staatlichen Spähsoftware auf Computer und Smartphones, um diese auszulesen und verschlüsselte Kommunikation abzufangen«, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme der Klägerinnen und Kläger. In diesem Zusammenhang ermöglicht das Gesetz der Polizei unter anderem auch, die Wohnungen vermeintlicher Delinquentinnen und Delinquenten zu betreten, um die Schadsoftware auf technischen Geräten zu installieren. Insgesamt greife die besagte Maßnahme »tief in die Privatsphäre ein«, weil sie »Einblicke in eine Vielzahl von hochsensiblen Informationen« erlaube, warnen daher die Bürgerrechtsorganisationen, die das Gesetz nun auf dem Rechtsweg zu Fall bringen wollen.

Zugleich richte sich die eingereichte Verfassungsbeschwerde jedoch auch gegen längerfristige Observationen durch die Polizei und den damit verbundenen Einsatz verdeckter Ermittlerinnen und Ermittler und sogenannter V-Leute. Auch die im Gesetz vorgesehenen Abhörmaßnahmen in und außerhalb der Wohnung sowie die Durchführung gezielter polizeilicher Kontrollen, die mit Verabschiedung des Gesetzes bereits im Vorfeld einer konkreten Gefahr zulässig seien, stoßen bei den Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtlern auf Ablehnung. Damit dürfe »praktisch jede Person umfassend überwacht werden«, warnen sie. »Unter dem Vorwand der Terrorabwehr hat die Regierungskoalition polizeiliche Befugnisse massiv ausgeweitet. Das Gesetz ist ein großer Schritt hin zu einem unkontrollierbaren Überwachungsstaat«, kritisierte Michael Milz, Sprecher vom Bündnis »SOGenannte Sicherheit«.

Ähnlich äußerte sich die Klimaaktivistin Salome Krug, die die Verfassungsbeschwerde gemeinsam mit der Strafverteidigerin Katrin Hildebrandt, einem Journalisten und zwei aktiven Fußballfans des FC Hansa Rostock in Karlsruhe eingelegt hat. »Grundrechte gibt es nicht geschenkt. Wir müssen uns immer wieder dafür einsetzen – dafür streiten«, sagte sie. Es sei wie beim Tauziehen: »Wenn wir nicht anfangen, auch den Druck zu erhöhen, wird unser Seilende kürzer. Mit dieser Klage ziehen wir jetzt wieder kräftiger zurück«, betonte Krug in einem auf der Internetseite der GFF veröffentlichten Interview.

Eine Ausweitung des Repressionpotentials droht indes keineswegs nur auf Landesebene. Auch die Regierungskoalitionen des Bundes haben sich auf ein neues Bundespolizeigesetz geeinigt. Dieses soll noch in diesem Monat – und somit vor Beginn der parlamentarischen Sommerpause – im Bundestag beschlossen werden. Vorgesehen ist, dass die Bundespolizei künftig ebenfalls per Staatstrojaner digitale Kommunikation überwachen darf. Hinzu kommt, dass die Beamtinnen und Beamten sich zukünftig auch selbst um die Abschiebung von »vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländern« kümmern sollen, falls Betroffene in ihrem Aufgabenbereich – also in Grenznähe oder an Bahnhöfen und Flughäfen – angetroffen werden und die lokal zuständige Ausländerbehörde der Abschiebung zustimmt.

Derweil strebt in Nordrhein-Westfalen Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) mit einem neuen Versammlungsgesetz eine Reihe drastischer Beschneidungen der bisher gültigen Gesetzeslage an. Dagegen mobilisiert das Bündnis »Versammlungsgesetz NRW stoppen – Grundrechte erhalten«. Am 26. Juni wollen die Gegnerinnen und Gegner des verstärkt auf Einschüchterung und Kriminalisierung setzenden Gesetzentwurfs mit einer landesweiten Großdemonstration in Düsseldorf gegen die geplanten Verschärfungen protestieren.