Ossi21-Testzentrum

Peter Endig dpa/lah Es breitet sich Nervosität aus, weil die Ostdeutschen sich regelmäßig nicht an die Vorgaben der Umfrageinstitute halten (Rösa, Anhalt-Bitterfeld, 2011)

Es ist ein Ritual: Stehen Wahlen im Osten an, rätselt das deutsche Mediengewerbe lautstark, was dessen ihm weitgehend unbekannte Bewohner dabei anstellen. In den etablierten Parteien breitet sich Nervosität aus, weil die Ostdeutschen sich regelmäßig nicht an die Vorgaben der Umfrageinstitute halten. Bei einzelnen Politikern kommt es zu Panikattacken wie beim »Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Länder«, Marco Wanderwitz (CDU). Der hatte am vergangenen Wochenende im FAZ-Podcast verkündet, die Menschen im Osten seien »teilweise in einer Form diktatursozialisiert«, dass sie nach 30 Jahren »nicht in der Demokratie angekommen sind«. Eine Reaktion auf Beschimpfungen dieser Art ist: 40 bis 50 Prozent der ostdeutschen Stimmberechtigten gehen nicht mehr zur Wahl.

Das routiniert abgespulte Vor-den-Kopf-Stoßen dürfte auch am Sonntag die Fraktion der Nichtwähler in Sachsen-Anhalt stärken. Dort sind rund 1,8 Millionen Menschen dazu aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. In der vergangenen Legislaturperiode schlossen CDU, SPD und Grüne in Magdeburg eine Koalition. Da viele CDU-Landtagsabgeordnete mit der AfD sympathisierten, blieb das Bündnis zerbrechlich. 2016 hatte die CDU 29,8 Prozent erreicht – vor der erstmals kandidierenden AfD mit 24,3 Prozent, der Linken mit 16,3 Prozent und der SPD mit 10,6 Prozent. Die Grünen kamen auf 5,2 Prozent.

Ob die Ostdeutschen den diesjährigen Test auf politische Seuche bestehen, entscheidet sich für die deutschen Meinungsmacher am Stimmenanteil der AfD. Das schließt ein, z. B. von den 473.485 Wählern (9,7 Prozent), die am 14. März dieser Verschmelzung von CDU-Teilen mit Totschlagnazis in Baden-Württemberg ihre Stimme gaben, zu schweigen. In Sachsen-Anhalt erhielt die AfD bei den Landtagswahlen 2016 272.496 Stimmen. Am Freitag sah das ZDF-Politbarometer die CDU in dem Bundesland bei 30, die AfD bei 23 Prozent. Zuvor hatte eine Umfrage für den Spiegel für die CDU 29 Prozent vorhergesagt, für die AfD 28. Erstmals nach zehn Jahren wird voraussichtlich die FDP wieder ins Parlament gelangen. Ministerpräsident Rainer Haseloff (CDU), der auf Zustimmungswerte von etwa 60 Prozent kommt, erklärte am Freitag im ZDF: Das hohe Vertrauen in ihn resultiere auch daraus, dass er in der Mitte stehe und es keine Kooperationen »in Richtung rechts und auch nicht nach links geben« werde.

Das steht, was Die Linke angeht, auch nicht zur Debatte. Die frühere PDS erhielt bei den Landtagswahlen 2006 noch etwa 24 Prozent und liegt in Umfragen jetzt bei elf bis zwölf Prozent. In ihrer Landtagsfraktion hatte seit den 90er Jahren stets der »Reformflügel« dominiert. Die Partei stellte sich selbst als Regierungspartei im Wartestand dar – in einem Bundesland, das mit am stärksten von den Verheerungen des DDR-Anschlusses betroffen war, von Deindustrialisierung, Abwanderung und Geburtenrückgang. Die Einwohnerzahl, die 1990 noch 2,9 Millionen betrug, sinkt wohl in der kommenden Legislaturperiode auf 1,9 Millionen.

Haseloff hatte das dahinterstehende wirtschaftliche und politische Desaster zur Konferenz der ostdeutschen Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin am Mittwoch in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe in die Worte gefasst, das Thema Ost-West-Angleichung sei »noch lange nicht abgehakt«. In seinem amtierenden Kabinett saßen zwei Ostdeutsche, nur er selbst stammt aus Sachsen-Anhalt. Das Interesse der Wähler am Kolonialstatus dürfte sich in Grenzen halten.