Die Steine zum Berg rollen

imago/Sven Simon Die letzte große Kraftprobe: Streik gegen die Schließung des Krupp-Stahlwerks in Duisburg-Rheinhausen (2.12.1987)

Stolze 90 Jahre alt ist er am heutigen Freitag geworden. Erasmus Schöfer, eine Ausnahmeerscheinung unter (west-)deutschen Autoren. Denn er gehört zu den wenigen Schriftstellern, die sich explizit politisch links positionieren – immer und unwandelbar. Schon vor ’68 links gewesen, danach links geblieben und keinen Deut abgedriftet. Das schließt ein kritisches Verhältnis gegenüber linken Abwegen und Aporien, Sektierertum und Borniertheit keineswegs aus. Erasmus Schöfers Gesinnung ist marxistisch, klar und grundsätzlich, inklusive Bekenntnis zu Arbeiterklasse. Insofern ist er ein wahrhaft politischer Autor, einer, der sich nicht nur zu Tagesfragen im Feuilleton äußert, sondern dessen literarisches Werk konsequent von diesem Engagement geprägt war und ist.

Schöfer wurde 1931 in der Nähe von Berlin geboren, schon während des Studiums der Germanistik und Philosophie war er als Praktikant und Arbeiter in Kölner und Berliner Fabriken tätig, um so die Bedingungen der Produktion am eigenen Leib zu erfahren. Mit einer Dissertation über die »Sprache Heideggers« promovierte er 1962 zum Dr. phil., 1965 bis 1968 leitete er den Münchner »Komma-Klub« zur Förderung progressiver und sozialistischer Literatur. Ein Vorspiel zum »Werkkreis Literatur der Arbeitswelt«, dessen Mitbegründer und erster Sprecher er 1970 wurde. Im selben Jahr zog er nach Köln, wo er noch heute lebt.

Der »Werkkreis« hatte sich von der Dortmunder »Gruppe 61« abgespalten, neben Schöfer gehörten Autorinnen und Autoren wie Max von der Grün, Angelika Mechtel, Erika Runge, Peter Schütt und Günter Wallraff zu den Initiatoren. Ihr Anliegen war es, unmittelbar für die Arbeiterklasse Partei zu ergreifen. Ein Mittel dazu: Arbeiterinnen und Arbeiter zum Schreiben bringen, sie professionell betreuen, damit diese ihre Erfahrungen in die Literatur einfließen lassen. Der deutschen Literatur sollte dadurch mehr Gegenwärtigkeit, mehr Welthaltigkeit und nicht zuletzt mehr Materialismus eingehaucht werden. Insgesamt erschienen 60 »Werkkreis«-Bücher beim Fischer-Verlag, der die Zusammenarbeit 1986 aufgrund schlechter Absatzzahlen einstellte. Die Bedeutung der »Werkkreis«-Initiativen sank danach beträchtlich, es existieren aber bis heute noch Ableger davon in Deutschland.

Auch Erasmus Schöfer zog sich irgendwann daraus zurück, veröffentlichte in den 80er und 90er Jahren vor allem Hör- und Fernsehspiele und 1986 den Roman »Tod in Athen«. ­Diesen baute er später zum dritten Band seines Hauptwerks »Die Kinder des Sisyfos« aus. Dieser Romanzyklus, bestehend aus vier autonomen Bänden, ist ein Monument. Erschienen zwischen 2001 und 2008, umfasst er 2.000 Seiten, er erzählt die Geschichte des linken Widerstands in der Bundesrepublik zwischen 1968 und 1989. Der Mauerfall ist das logische Ende dieser Erzählung, die von Irrungen und Verwirrungen geprägt ist.

Schöfer schließt bewusst an Peter Weiss’ »Ästhetik des Widerstands« an, erzählt im Grunde dessen Geschichte des kommunistischen Kampfes gegen das Naziregime chronologisch weiter – nun eben gegen das Diktat der Marktwirtschaft. Die vier Romane sind kompromisslos in Form und Gestaltung, sie fordern die Leserschaft, sie verlangen Mitdenken und Durchdringung. Schöfer beharrt auf einer eigenen Orthographie, der das Lautbild der Worte zugrunde liegt. Kommata setzt er ebenfalls nach Gutdünken. Der Variantenreichtum in Stil und Form ist groß, innere Monologe, lange, unkommentierte Dialoge, eingeschaltete Versatzstücke, Montage – der Autor wendet zahlreiche Mittel auf, dabei stets Brechts Diktum verpflichtet, all das nur einzusetzen, um der sozialen Frage auf den Grund zu kommen.

Schöfer lässt reale und fiktive Personen aufeinandertreffen, auch darin ähnelt sein Werk der »Ästhetik des Widerstands«. Im ersten Band »Ein Frühling irrer Hoffnung« treten im Kontext eines Aufruhrs an den Münchner ­Kammerspielen 1968 der Regisseur ­Peter Stein und der spätere Schauspielstar Bruno Ganz auf, im vierten Band den Zukunftsforscher Robert Jungk und den Schriftsteller Peter Härtling. Die fiktiven Protagonisten des Buches, aus deren Perspektive erzählt wird, sind der Student und spätere Geschichtslehrer Viktor Bliss, seine Frau Lena, eine Kostümbildnerin, in der Folge auch Schauspielerin, der Gewerkschafter Manfred Anklam und der Journalist Armin ­Kolenda, der wie Schöfer selbst im »Werkkreis Literatur der Arbeitswelt« aktiv ist. Überhaupt kennt der Autor vieles von dem, was er berichtet, aus persönlicher Anschauung.

Es geht in den Romanen etwa um Arbeiterkämpfe in der Glashütte Süßmuth, den Mannesmann-Röhrenwerken in Düsseldorf-Reisholz oder dem Krupp-Stahlwerk in Duisburg-Rheinhausen, der letzten großen Kraftprobe zwischen Gewerkschaften und Kapital in der alten BRD. Auch Proteste gegen das geplante Atomkraftwerk Wyhl und die Startbahn West sind Themen der Romane. Mittendrin agieren und agitieren, leben und leiden Schöfers Figuren: Zumeist mündet ihr Engagement in Niederlagen. Viktor Bliss fällt unter den Radikalenerlass und verliert seine Stelle. Der Betriebsratsvorsitzende Manfred Anklam wird Opfer einer gewerkschaftlichen Intrige und gefeuert. Das Sisyphos-Motiv überschattet die revolutionären Kämpfe. Auch die Protagonisten Schöfers rollen unbeirrt, fast halsstarrig, ihre Steine zu Berge.

Speziell die männlichen Figuren sind so etwas wie aufgesplittete Alter egos des Autors, sie zeigen verschiedene Facetten des Kampfes. Der Journalist Kolenda wühlt an der Basis und versucht, den Bewegungen ein Forum zu verschaffen. Der Intellektuelle Bliss steht neben dem bodenständigen Anklam mit seinem Realitätssinn. In langen Gesprächen erörtern sie etwa im dritten Band den Sinn ihres Engagements. Beide sind quasi Entsprechungen, wie zwei Seelen, oder Diskutierende im Kopf des Autors: Während Anklam für Bliss das proletarische Korrektiv repräsentiert, erschließt Bliss für Anklam den intellektuellen Überbau.

»Die Kinder des Sisyfos« ist ein bleibendes Werk, soviel ist sicher. Gerade jüngere Menschen heute, die keine ­linke Sozialisation mehr erfahren haben, verstehen womöglich die Motivation für wahrhaft revolutionäre Kämpfe gar nicht. Daher stellt Fridays for Future eben gerade nicht die Systemfrage. In Schöfers Romanzyklus dagegen kann man nachlesen, worum es einmal ging, was die Gründe waren und was die Fehler. Man kann hier viel lernen, wird viel lernen – jetzt und in Zukunft.