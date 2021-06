Youtube hat in den vergangenen zwölf Monaten mehr als vier Milliarden Dollar an die Musikindustrie gezahlt. Das geht aus einem Blogeintrag von Lyor Cohen, dem obersten Musikmanager des Videoportals hervor, der am Mittwoch (Ortszeit) in San Bruno (Kalifornien) veröffentlicht wurde. Youtube ist damit bei der Ausschüttung der Tantieme fast so bedeutend wie der weltweite Streaming-Marktführer Spotify. Der europäische Dienst hatte nach eigenen Angaben im Jahr 2020 mehr als fünf Milliarden Dollar ausgezahlt. Die Vergütungen von Youtube umfassen Zahlungen an Künstler, Autoren, Labels und andere. Cohen sagte, dass 30 Prozent dieser vier Milliarden Dollar durch nutzergenerierte Inhalte entstanden sind. Das sind Videos, die nicht von den Labels oder den Künstlern selbst hochgeladen wurden, sondern von Anwenderinnen und Anwendern. (dpa/jW)