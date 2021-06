Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa Klimaschutzaktivisten seilten sich bei einer Protestaktion in Dresden von einer Autobahnbrücke ab (Dresden, 27.11.2020)

Klimawandel, Lärmbelästigung, Stadt- oder Landschaftszerstörung: An diesem Wochenende beginnen bundesweit Proteste gegen den Autobahnbau, unter anderem in Schleswig-Holstein gegen den Ausbau der A 20. Worum geht es dort?

Die A 20 ist eines der zentralen Projekte im Norden, gegen die wir am Wochenende gemeinsam mit lokalen Bündnissen protestieren. Von Oldenburg bis fast nach Lübeck soll sie Landschaften durchschneiden, etwa ökologisch hochwertige Feucht- und Moorgebiete; die Elbe und die Weser unterqueren. Wie auch die anderen geplanten Autobahnen wird die A 20 noch mehr Verkehr auf die Straße verlagern. Das ist keine Perspektive, die unser Klima rettet. Genauso unverantwortlich ist der Autobahnausbau der A 100 in Berlin oder der A 66 in Frankfurt am Main mit sechs Spuren. Statt mit viel Geld Autostraßen zu bauen, muss es einen modernen Ausbau des Verkehrsnetzes mit Bussen und Bahnen geben.

Aktivisten wollen in Berlin eine Schneise der Zerstörung verhindern und fordern statt dessen günstigen Wohnraum, ein Freibad und Grünanlagen. In Frankfurt am Main wird wegen der Überhitzung der Stadt protestiert, die durch dem Autobahnbau noch gesteigert wird.

Die Verkehrswendebewegung ist lebendig und vielfältig. Bürgerinitiativen streiten seit Jahrzehnten gegen umweltschädliche Projekte. So organisierte sich der Protest gegen die A 49 im Dannenröder Wald. Seither sprießen überall regionale Initiativen aus dem Boden, die zivilen Ungehorsam organisieren, wie etwa »Sand im Getriebe«. Umweltverbände unterstützen das und organisieren Fahrraddemos. In Berlin richtet sich der breite Widerstand auch gegen die SPD, die den Autobahnbau befürwortet. Für sie ist das kein gutes Zeichen vor den Wahlen des Abgeordnetenhauses im September.

Sind die Bundesländer oder der Bund für die Autobahnen verantwortlich?

Die Autobahngesellschaft des Bundes hat ab Januar 2021 die Verantwortung für die Autobahnen an sich gezogen. Zuständig ist das Bundesverkehrsministerium von Andreas Scheuer, CSU, der den Autobahnbau vorantreibt. Die Länder haben ein Mitspracherecht in der Ausführung.

Bündnis 90/Die Grünen haben in Hessen im Koalitionsvertrag mit der CDU dem Weiterbau der A 49 zugestimmt. Meinen Sie, dass sich mit einer Grünen-Kanzlerin Annalena Baerbock etwas ändern würde?

Die Bundesspitze der Grünen hat im Herbst 2020 ein Moratorium für neue Autobahnen und Bundesstraßen gefordert, sich vom Ausbau der A 49 zwischen Kassel und Gießen distanziert. Jetzt steht im grünen Wahlprogramm nur ein Umweltcheck, dem alle neuen Straßenprojekte unterzogen werden. Das ist zu wenig: Wir fordern klare Zusagen für den Stopp neuer Autobahnen, der sich später in den Koalitionsvereinbarungen wiederfinden muss.

Ihr Kampagnennetzwerk macht vor allem im Internet mobil, wirksamer Protest findet eher auf der Straße statt.

Campact kombiniert Protest auf der Straße und im Netz miteinander; etwa auch mit den großen Demos gegen das Freihandelsabkommen TTIP oder gegen die Atomkraft. Beim Dannenröder Wald und bei den Protesten von »Fridays for Future« haben wir mitorganisiert. Campact wird jetzt ein Banner so breit wie eine Autobahn auslegen, um zu zeigen, wie stark die Natur beim Bau der A 20 gefährdet ist.

Rennen Sie dem Zeitgeist hinterher, statt eigene Kampagnenziele zu setzen – etwa zu Hartz IV, wo sich nichts bewegt?

Nein. Wir schließen uns an, um gemeinsame Erfolge zu erzielen und Protest bis hin zur politischen Entscheidung zu treiben.

Campact wurde die Gemeinnützigkeit entzogen. Hilft diese Strategie, um sie wiederzuerlangen?

Wir setzen uns weiterhin für eine Veränderung im Gemeinnützigkeitsrecht ein, hauptsächlich jedoch für andere. Wir selber sind handlungsfähig, weil etwa 85.000 Förderer monatlich im Schnitt zehn Euro spenden. Dafür benötigen sie keine Spendenquittung. Eine lebendige Zivilgesellschaft braucht viele Akteure, gerade auch, wenn es um eine veränderte Verkehrs- und Klimapolitik geht.