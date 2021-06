Freies Radio Fratz läuft weiter

Benjamin Nolte/dpa Das Vorgehen der Polizei im besetzten Waldstück war Gegenstand von Kritik (Flensburg, 19.2.2021)

Am Donnerstag sollte sich der Finanzausschuss der Stadt Flensburg mit Anträgen der Ratsfraktionen von FDP und CDU befassen, die den Entzug von Fördermitteln für den Verein Freies Radio e. V., Betreiber des lokalen Radiosenders Freies Radio Fratz, zum Inhalt hatten. Die zwei Fraktionen warnten vor den Folgen eine Ablehnung des Antrags: Es bleibe ein freier Radiosender bestehen, der mit Zuschüssen aus öffentlicher Hand betrieben »der Rechtsstaatlichkeit zumindest kritisch« gegenüberstehe und »eine Ungleichbehandlung« der Einwohnerinnen und Einwohnern Flensburgs »allein auf Grund ihrer Berufswahl« betreibe.

Die Ratsfraktion der Liberalen hatten Ende Februar beantragt, den jährlichen Zuschuss von 22.000 Euro einzustellen. Begründung: Eine zu einseitige Berichterstattung des Radiosenders zu Vorgängen im Flensburger Bahnhofswald, wo Aktivistinnen und Aktivisten seit Oktober durch eine Besetzung die Abholzung und einen Hotelneubau verhindern wollten. Radio Fratz hatte Aktivistinnen und Aktivisten der Besetzung zu Wort kommen lassen. Der Bahnhofswald wurde nach einer überfallartigen Rodungsaktion Ende Februar geräumt (siehe jW vom 23.2).

Dem Antrag hatte sich die CDU Anfang März mit einer Ergänzung angeschlossen. Es sei »undemokratisch und totalitär«, so der Antragstext, dass der freie Sender in seinem Statut die Mitarbeit Angehöriger von Strafverfolgungsbehörden grundsätzlich ausschließt. In einer Mitteilung zeigte sich die CDU darüber hinaus in »Sorge«, dass Mitwirkende Sendeplätze erhielten, »die man zumindest dem verfassungskritischen linksextremen Spektrum« zuordnen könne. Der Bundesverband Freier Radios (BFR) zeigte sich bereits in einer Mitteilung von Ende April »nahezu fassungslos« darüber, dass das Argument einer einseitigen Berichterstattung herangezogen wurde, um dem Lokalradio »die Existenzgrundlage zu entziehen«. Selten sei aus dem demokratischen Spektrum ein »derartig die Pressefreiheit einschränken wollendes« Dokument veröffentlicht worden.

Der Antrag wurde vergangene Woche im Kulturausschuss bereits mehrheitlich abgelehnt, wie Radio Fratz am Sonnabend mitteilte. Die CDU hatte ihren Ergänzungsantrag zurückgezogen, nur die FDP dafür gestimmt. Bis zur Tagung des Finanzausschusses am Donnerstag war die Anspannung bei den Radiobetreibern dennoch vorhanden, doch die FDP zog den Antrag in der Sitzung zurück. »Die Angriffe der CDU und FDP machen uns wütend«, sagte Chiara B., Mitglied des Vorstands von Radio Fratz, am Donnerstag gegenüber junge Welt. Dass die Fraktionen versuchten, Förderung zu streichen, um für unliebsame Berichterstattung zu bestrafen, demonstriere ein »sehr merkwürdiges Verständnis von Pressefreiheit«. Die Betreiber des Senders hatten in den vergangenen Monaten mit Kundgebungen gegen den Entzug der finanziellen Mittel protestiert. Man werte Chiara B. zufolge nun als positives Signal – sowohl für Radio Fratz als auch für andere freie Radios –, dass sich der Ausschuss letztlich gegen die Anträge von FDP und CDU stellte. Das sei eine »Ermutigung, weiterhin selbstbewusst hinter unseren Ideen und Konzepten zu stehen«.