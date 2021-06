Antikolonialer Protest

AP Photo/Fernando Vergara

Am Mittwoch (Ortszeit) sind in ganz Kolumbien zum wiederholten Male Tausende Menschen gegen die rechte Regierung auf die Straße gegangen. In der Hauptstadt Bogotá befanden sich unter den Demonstrierenden auch mehrere Indigene der Misak, die zur zentralen Plaza de Bolívar zogen, wo sie Tänze aufführten (siehe Bild). Bereits während der vergangenen Wochen waren die Misak aktiv in die seit dem 28. April anhaltende Protestbewegung eingebunden. Am 7. Mai stürzten sie eine Statue des Gründers von Bogotá, des spanischen Eroberers Gonzalo Jiménez de Quesada, um. (jW)