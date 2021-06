Brasilia/Frankfurt am Main. Brasiliens Regierung hat endgültig die Austragung der Copa America im Land bestätigt. Zudem wurden für die in knapp zwei Wochen beginnende Südamerikameisterschaft vier Spielorte festgelegt. Über den genauen Fußballturnierablauf muss der kontinentale Fußballverband Conmebol nach den Absagen der vorgesehenen Gastgeber Argentinien und Kolumbien noch entscheiden. Angesichts von rund 460.000 Coronatoten im Land ist die Kritik an der Austragung der Copa ausgerechnet in Brasilien allerdings heftig. »Es ist ein Wahnsinn, eine solche Veranstaltung hier abzuhalten«, sagte etwa der brasilianische Spezialist für Infektionskrankheiten José David Urbaez. (sid/jW)