Nun also doch

Mit einem Jahr coronabedingter Verspätung kann das internationale Festival »Theater der Welt« ab Mitte ­Juni in Düsseldorf nun doch über die Bühne gehen. Vom 17. Juni bis zum 4. Juli werde das Festival überwiegend vor Publikum spielen, sagte der Intendant des Düsseldorfer Schauspielhauses, Wilfried Schulz, am Mittwoch. Beteiligt sind rund 350 Künstler und Künstlerinnen von fünf Kontinenten. Zur Eröffnung am 17. Juni wird die Uraufführung des Stücks »Leben und Zeit des Michael K.« nach dem gleichnamigen Roman von J. M. Coetzee live aus Kapstadt in das Schauspielhaus übertragen. »Theater der Welt« wird seit 1981 etwa alle drei Jahre jedes Mal in einer anderen Stadt unter wechselnder Leitung organisiert. Dieses Jahr wird das Festival vom Düsseldorfer Schauspielhaus veranstaltet. (dpa/jW)