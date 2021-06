Einer muss ruiniert werden

imago stock&people Planmäßige Verelendung: Die von der EU erzwungenen »Wirtschaftsreformen« stürzten Griechenland noch tiefer in die Krise

Während die USA ihre Impfkampagne mit enormen staatlichen Interventionen vorantrieben, setzte man in Europa auf Binnenmarkt und Wettbewerb. Für Thomas Biebricher dürfte das vermutlich ein weiterer Beleg für seine These von der zunehmenden Ordoliberalisierung der Europäischen Union sein. Diese führt der Politikwissenschaftler in seinem Anfang des Jahres auf deutsch erschienenen Buch »Die politische Theorie des Neoliberalismus« aus. Bereits in der Vergangenheit, so Biebricher, wurde die Banken-, Staatsschulden- und schließlich Euro-Zonen-­Krise dazu genutzt, die Institutionen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion nach ordoliberalem Vorbild umzugestalten. Die treibende Kraft hinter diesem Umbau: Deutschland.

Ordoliberalismus versteht Biebricher als spezifische Variante des Neoliberalismus, die die Einrichtung und Aufrechterhaltung »funktionierender Märkte« mit autoritären politischen Maßnahmen verfolgt. Dahinter steht die ordo- bzw. neoliberale Einsicht, dass sich eine funktionierende Marktordnung keineswegs von selbst ergibt, sondern aktiv hergestellt und entsprechend betreut werden muss. Werden Märkte nämlich im Sinne eines Laisser-faire des klassischen Liberalismus ihrer spontanen Selbstregulierung überlassen, bringen sie negative Ergebnisse hervor – von Kartellen und Monopolen bis hin zur Verzerrung des Preises der Arbeitskraft durch zu ­starke Gewerkschaften. Eine unregulierte Wettbewerbsordnung, so die Annahme der Ordo- und Neoliberalen, untergräbt sich früher oder später selbst, da die Marktakteure stets versuchen werden, sich dem Druck des Wettbewerbs zu entziehen.

Das Argument wiederholt sich mit Blick auf die politischen Institutionen der Demokratie: Parteien versorgten ihre jeweilige Klientel lieber mit staatlich finanzierten Privilegien, anstatt sie dem Leistungswettbewerb auszuliefern. Dies verhindere aber die notwendige Anpassung des »Humankapitals« an ökonomische Strukturveränderungen. Mit anderen Worten: ­Demokratische Mitbestimmung manipuliert die freie Konkurrenz, womit die Selbstheilungskräfte des Marktes blockiert werden. Im schlimmsten Fall droht die liberale Gesellschaft in einen »Kollektivismus« abzurutschen: An die Stelle der Marktkoordination von Angebot und Nachfrage durch den Preis tritt die ineffiziente Planung des Staates.

Die ordoliberale Lösung des Problems besteht nun darin, die liberale Wirtschaftsordnung der demokratischen Beeinflussung oder gar Infragestellung zu entziehen. Hierfür bedürfe es eines »starken Staates«, der einerseits über den miteinander konkurrierenden Interessen der Gesellschaft steht, andererseits aber nicht selbst als Wirtschaftsakteur auftritt. Der ideale Staat des Ordoliberalismus ist demnach eine machtvolle, unparteiische oder überparteiliche Durchsetzungsinstanz einer Wettbewerbsordnung oberhalb des gesellschaftlichen Pluralismus, die ihre Interventionsmöglichkeiten freiwillig darauf beschränkt, Marktverzerrungen zu korrigieren.

Der Clou von Biebrichers Buch besteht darin, die neuere Geschichte der EU als schrittweisen Umbau nach ordo­liberalen Muster zu interpretieren – wobei er einige Mühe damit hat, den Einfluss des ordoliberalen Denkens auf das von Deutschland dominierte Krisenmanagement der EU nachzuweisen. Dass deren Wettbewerbsordnung nach den Krisen weitgehend ordoliberalen Vorstellungen entspricht, bedeutet nicht automatisch, dass die Krisen strategisch zur Ordoliberalisierung genutzt wurden. Ein Entsprechungs- ist nicht notwendig ein Kausalverhältnis.

Auch wenn der Nachweis einer Übersetzung von ordoliberaler Theorie in politische Praxis am Ende vielleicht nicht ganz zu überzeugen vermag, mindert dies keineswegs den Wert von Biebrichers Rekonstruktion der Reformen der EU vor dem Hintergrund ordo- und neoliberaler Theorien. Im Gegenteil: Erst vor diesem Hintergrund werden die – auf den ersten Blick bisweilen kontraintuitiven oder volkswirtschaftlich schwer nachvollziehbaren – Aktionen beispielsweise der Europäischen Kommission, der ­sogenannten Troika oder der EZB wirklich verständlich. Die den Mitgliedstaaten oktroyierten Strukturreformen im Geiste der Austerität erweisen sich somit als Programm zur Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit der verschuldeten Staaten, denen die Option der Abwertung der nationalen Währung im Euro-Raum bekanntlich versagt ist. Mit der Abtretung wirtschafts-, finanz- und sozialpolitischer Souveränität, etwa Griechenlands, an die supranationalen Instanzen der EU sollten die betroffenen Staaten mittels innerer Abwertung zurück in die freie Konkurrenz eines europäischen Binnenmarktes gezwungen werden, dem sie sich bislang durch Transferleistungen, Verschuldung oder Subventionen entzogen hatten. Kurzum, die EU übernimmt für die Mitgliedstaaten genau die Rolle, welche die Ordoliberalen für den »starken Staate« im Umgang mit Verbänden, Parteien und Interessengruppen vorgesehen hatten: Sie ist eine Art Marktpolizei, die darüber wacht, dass sich niemand den Regeln des Marktes entzieht, die sie mit ihrer Wettbewerbsordnung selbst festgelegt hat.

Zu einem effektiven Wettbewerb gehört laut ordo- bzw. neoliberaler Doktrin nun aber auch die individuelle Verantwortung für wirtschaftlichen Erfolg oder Misserfolg. Die Verlierer müssen für Konsequenzen ihrer Handlungen geradestehen. »(E)ine Konkurrenz, die niemanden ruiniert, ist keine Konkurrenz. Die Konkurrenz hat die Pflicht, schlechte Betriebe zu ruinieren; das ist ihre Aufgabe«, so der Ordoliberale Alexander Rüstow (1885–1963). Die Übertragung des Haftungsprinzips auf die EU-Ebene würde bedeuten, dass auch ein Staatsbankrott nicht ausgeschlossen werden darf. Hier formuliert Biebricher einen Prüfstein, anhand dessen die Gültigkeit seiner Thesen wohl bald überprüft werden könnte: »(D)ie Einführung einer staatlichen Insolvenzordnung«, so Biebricher, wäre »der konsequente nächste Schritt im Prozess der Ordoliberalisierung Europas.«