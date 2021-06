Ölkartell zufrieden

Leonhard Foeger/REUTERS Am OPEC-Hauptsitz in Wien geht es um Ölfördermengen und damit auch Benzinpreise (9.4.2020)

So schnell waren sich die 23 Mitglieder der »OPEC plus« noch nie einig. Nicht einmal 30 Minuten dauerte die Videoschaltung am Dienstag, mit der die gemeinsame Ölfördermenge für die nächsten zwei Monate festgelegt wurde. Das teilte Saudi-Arabiens Energieminister Abdulasis bin Salman auf der anschließenden Pressekonferenz mit. Das Königreich und Russland als größte Produzenten der seit Dezember 2017 kooperierenden Interessengemeinschaft hatten offenbar gute Vorarbeit geleistet. Früher wurde oft schon im Vorfeld gestritten, die Sitzungen brauchten mindestens einen Tag, und zu Beginn der Coronakrise im ersten Quartal 2020 lieferten sich Riad und Moskau sogar einen heftigen Preiskrieg.

Wenn das Thema jetzt problemlos abgehakt werden konnte, lag dies nicht zuletzt daran, dass sich die Öl fördernden Länder einer überraschend zügigen Erholung der für die Weltwirtschaft wichtigen Staaten und Regionen – Nordamerika, Westeuropa und China – gegenübersehen. Auch der internationale Flugverkehr, der viel Treibstoff benötigt, scheint erneut in Gang zu kommen, und die Urlaubssaison steht bevor. Der globale Bedarf an Öl und Ölprodukten, mehr als 90 Millionen Barrel pro Tag, übertrifft die gegenwärtigen Fördermengen. Die Vorräte in den 2020 bis an die Kapazitätsgrenzen gefüllten Lagern sind schon weitgehend wieder abgebaut. Der Ölpreis für den international wichtigsten Bezugspunkt, Brent Crude, liegt aktuell zwischen 70 und 71 Dollar pro Barrel. Aus Sicht der Förderer und Verkäufer ist das beruhigend. Vor genau einem Jahr wurde dieser Wert mit 39 Dollar notiert, und da lag die schlimmste Zeit der Preiskrise, als Brent im Februar für knapp über 20 Dollar pro Barrel verkauft wurde, schon einige Monate zurück.

Die Wende in der Preisentwicklung war nicht zuletzt durch eine mühsame Verständigung zwischen Russland und Saudi-Arabien herbeigeführt worden: Unter ihrer Führung beschlossen die Staaten der »OPEC plus«, in einem Kraftakt ihre gemeinsame Förderung um zunächst 9,7 Millionen Barrel pro Tag zu senken. Eigentlich hätten es runde zehn Millionen sein sollen. Doch Mexiko, das nicht Mitglied der OPEC ist, wollte die Maßnahme nicht mittragen.

Bei der Videokonferenz am 12. April 2020 wurde auch schon in großen Zügen vereinbart, in welchem Zeitrahmen die Förderungssenkung schrittweise wieder zurückgenommen werden sollte. Diese Vorgaben gelten aber nicht als absolut verbindlich, sondern werden immer wieder mit der tatsächlichen und prognostizierten globalen Bedarfsentwicklung abgeglichen. Zu diesem Zweck finden die Treffen auf Spitzenebene seit einiger Zeit einmal im Monat statt.

Seither erfolgten mehrere Anhebungen der gemeinsam auf den Markt gebrachten Mengen. Außerdem erklärte Saudi-Arabien, mit Wirkung vom 1. Februar an für zunächst zwei Monate seine Ölförderung freiwillig und unabhängig von den Maßnahmen der »OPEC plus« um eine Million Barrel pro Tag zu senken.

Der am Dienstag dieser Woche gefasste Beschluss bestätigt lediglich, was grundsätzlich schon im April verabredet wurde: Die Gemeinschaft fördert im Juni 350.000 Barrel und im Juli 441.000 Barrel Öl zusätzlich. Außerdem steigert Saudi-Arabien seine Förderung – oder anders gesagt: reduziert seine freiwillige Beschränkung – um 350.000 Barrel pro Tag im Juni und 400.000 Barrel pro Tag im Juli. Das ergibt zusammen 1,54 Millionen Barrel pro Tag. In der offiziellen Presseerklärung der »OPEC plus« heißt es allerdings, dass dem Markt bis Ende Juli schrittweise insgesamt zwei Millionen Barrel pro Tag zugeführt werden sollen.

Zur Vermeidung von Missverständnissen muss gesagt werden: Was wie eine Erhöhung der Fördermengen aussieht und praktisch so wirkt, ist in Wirklichkeit die schrittweise Rücknahme einer beispiellosen Produktionssenkung. Grob geschätzt fördert die »OPEC plus« immer noch mehr als fünf Millionen Barrel pro Tag weniger als vor der im April 2020 getroffenen Entscheidung. Wie es nach dem Juli weitergehen soll, ist bisher noch offen. Das nächste Ministertreffen der Staatengruppe soll am 1. Juli stattfinden.