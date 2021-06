EU will dichtere Außengrenzen

Ondøej Hájek/CTK/dpa Deutsche Polizeibeamte kontrollieren ein Fahrzeug am tschechisch-deutschen Grenzübergang Petrovice/Bahratal im Erzgebirge (20.2.2021)

Die EU-Kommission will »Lehren aus den jüngsten Krisen« ziehen und das Schengen-System »reformieren«. Denn in den vergangenen Jahren sei Schengen durch die »Flüchtlingskrise, aufgrund terroristischer Bedrohungen und zuletzt durch die Coronapandemie« immer wieder »auf die Probe gestellt« worden, hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung und weiter: »Die heute vorgelegte Strategie konzentriert sich auf die Stärkung unserer Außengrenzen und die Verbesserung der Sicherheit und Governance in unserem gemeinsamen Schengen-Raum.«

Laut Vizekommissionspräsident Margaritis Schinas hätten die Mitgliedstaaten in den vergangenen Jahren auf Krisen mit »unkoordinierten und pauschalen« Grenzschließungen und Reisebeschränkungen reagiert. Man wolle deshalb »Alternativen« wie eine stärkere Polizeizusammenarbeit anbieten und die Mitgliedstaaten zu einer stärkeren politischen Abstimmung bringen. Ein am Mittwoch präsentierter Plan sieht vor, unter anderem mit Deutschland und Frankreich Gespräche über die Notwendigkeit von temporär wieder eingeführten Personenkontrollen aufzunehmen. Sollte sich dabei zeigen, dass Kontrollen unverhältnismäßig verlängert werden, müssen die Länder den Angaben zufolge mit Vertragsverletzungsverfahren rechnen. Diese könnten am Ende auch Geldstrafen zur Folge haben. Zudem soll das Schengen-Abkommen aktualisiert werden, um den Austausch von Informationen zu DNA, Fingerabdrücken und Fahrzeugkennzeichen zu erleichtern. Außerdem will die EU-Kommission eine Vorabinformation über Passagiere auch auf Flügen innerhalb des Schengen-Raums einführen.

Deutschland, Frankreich, Österreich und Dänemark haben derzeit unter Verweis auf »illegale Migration« oder »Terrorgefahren« temporäre Grenzkontrollen bei der EU-Kommission angezeigt. Zudem kontrollieren mehrere Staaten unter Verweis auf die Coronapandemie ihre Grenzen.

Der Schengen-Raum war 1985 geschaffen worden, um in dem Gebiet uneingeschränkten Personenverkehr zu gewährleisten. Mittlerweile gehören zu ihm 22 EU-Mitgliedstaaten sowie vier weitere Länder. Alle zusammen zählen mehr als 420 Millionen Einwohner. (AFP/dpa/jW)