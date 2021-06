Opfer rechten Terrors

Swen Pförtner/dpa

Zum zweiten Todestag von Walter Lübcke ist am Mittwoch in Kassel mit verschiedenen Aktionen an den ermordeten Regierungspräsidenten erinnert worden. Eine offizielle Gedenkveranstaltung gab es wegen der Coronapandemie nicht. Der CDU-Politiker war in der Nacht zum 2. Juni 2019 auf der Terrasse seines Wohnhauses im Kreis Kassel mit einem Kopfschuss getötet worden. Der Neonazi Stefan Ernst wurde Ende Januar dieses Jahres vom Oberlandesgericht Frankfurt am Main wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Gegen das Urteil ist noch eine Revision anhängig. (dpa/jW)