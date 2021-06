Israel wählt neuen Präsidenten

REUETRS/Jim Hollander/Pool Isaac Herzog (r.), früherer Chef der Arbeitspartei, gratuliert Netanjahu zur Wahl im Jahr 2015

Mitten im Endspurt der Verhandlungen um eine Regierungsbildung in Israel ohne den langjährigen Regierungschef Benjamin Netanjahu ist in dem Land ein neuer Präsident gewählt worden. Mit deutlicher Mehrheit stimmten die Abgeordneten der Knesset am Mittwoch für den früheren Chef der Arbeitspartei, Isaac Herzog, als Nachfolger des scheidenden Staatschefs Reuven Rivlin.

Mit 86 Stimmen wählten die Abgeordneten Herzog zum neuen Präsidenten. Auf seine Rivalin Miriam Peretz entfielen 26 Stimmen. Herzog übernimmt das Präsidentenamt am 9. Juli von Rivlin, der nach sieben Jahren ausscheidet. Der Staatspräsident hat in Israel eine überwiegend repräsentative Rolle.

Derweil rückte für den israelischen Oppositionsführer Jair Lapid das Ende der Frist für die Regierungsbildung immer näher. Bis kurz vor Mitternacht am Mittwoch abend (nach jW-Redaktionsschluss) hatten der Chef von Jesch Atid (Es gibt eine Zukunft) und der Ultrarechte Naftali Bennett von Jisrael Beitenu (Unsere Heimat Israel) Zeit, um im Parlament den nötigen Rückhalt für die von ihnen angestrebte Koalition zu bekommen.

Für ihre Koalition benötigten Lapid und Bennett die Unterstützung einer Mehrheit der 120 Knesset-Abgeordneten. Vereinbarungen treffen mussten sie dafür mit sieben Parteien. Zusätzlich dazu braucht das Bündnis die Unterstützung von vier weiteren Abgeordneten. Lapid setzte dabei zuletzt auf die arabische Partei Raam, die genau vier Sitze in der Knesset hat.

Lapid war von Präsident Rivlin mit der Regierungsbildung beauftragt worden, nachdem Netanjahu nach der Parlamentswahl im März erneut mit der Zusammenstellung einer Koalition gescheitert war. Am Sonntag hatte sich dann Bennett zu einem Bündnis mit Lapid bereit erklärt. Im Gespräch war auch eine rotierende Ausübung des Amts des Ministerpräsidenten.

Israel befindet sich nach vier Wahlen binnen zwei Jahren mit uneindeutigem Wahlausgang in einer politischen Krise. Sollte auch Lapid mit der Regierungsbildung scheitern, droht dem Land eine fünfte Parlamentswahl. (AFP/jW)